Britney Spears elimina perfil de Instagram en medio de polémica con Kevin Federline

En esta foto de archivo tomada el 22 de julio de 2019, la cantante Britney Spears llega al estreno de Once Upon a Time... in Hollywood de Sony Pictures en el Teatro Chino TCL en Hollywood, California.

MIAMI. - Britney Spears eliminó su cuenta de Instagram en medio de varias publicaciones preocupantes y una disputa pública por las memorias de su exmarido, Kevin Federline . El domingo 2 de noviembre, el perfil de Spears dejó de estar disponible y un mensaje indicaba que podría haber sido eliminado.

En las últimas semanas, sus fans expresaron preocupación después de que la cantante publicara videos bailando en la sala de su casa, pero optara por desactivar los comentarios en publicaciones con mensajes crípticos sobre sus hijos, Jayden James y Sean Preston.

Un video que Spears compartió en redes sociales a principios de octubre la mostraba con moretones en los brazos y vendajes en las manos y muñecas.

En la descripción, Spears explicó que se había caído por las escaleras y mencionó que sus dos hijos habían regresado a Hawái, donde viven con Federline. También escribió la razón por la que comparte sus videos de baile.

"Esta es mi forma de expresarme y orar a través del arte… Padre, que estás en los cielos… No estoy aquí para que me tengan lástima o me tengan compasión, solo quiero ser una buena mujer y superarme… y cuento con un apoyo maravilloso, ¡así que que tengan un excelente día!”, expresó.

Acusaciones

Esto ocurre luego de que Federline compartiera en sus memorias, You Thought You Knew, varias afirmaciones sobre Spears, su matrimonio y la relación de ella con sus hijos.

Extractos publicados por The New York Times y USA Today incluyen acusaciones sobre el comportamiento de Spears como madre, acusaciones de infidelidad y una expresión de temor inminente a que le ocurra "algo malo".

El 15 de octubre, Spears utilizó su cuenta X para acusar a Federline de manipularla psicológicamente de forma constante. También defendió su relación con sus hijos.

Un representante de Spears respondió a las memorias de Federline y a las acusaciones en un comunicado.

"Tras la publicación del libro de Kevin, una vez más él y otros se están beneficiando a costa de ella, y lamentablemente esto ocurre después de que la manutención de los hijos con Kevin haya finalizado (...) Lo único que le importa a Britney son sus hijos, y su bienestar durante todo este sensacionalismo", destacó.