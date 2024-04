Britney Spears llega a acuerdo económico con su padre Jamie Spears

Britney Spears llega al estreno en Los Ángeles de la cinta Once Upon a Time in Hollywood el 22 de julio de 2019.

"La señora Spears es y siempre será un icono y una artista brillante y valiente de proporciones históricas y épicas. Aunque la tutela finalizó en noviembre de 2021, su deseo de libertad está realmente completo ahora. Como ella deseaba, su libertad ahora incluye que ya no tendrá que asistir o estar involucrada con la corte en este asunto", aseveró.

Por su parte, Alex Weingarten, abogado del padre de la intérprete, señaló a CNN que Spears está tranquilo porque el proceso por fin acabó.

"Jamie quiere mucho a su hija y trabajó incansablemente para protegerla. Quiere lo mejor para Britney, nada menos", destacó.

Presunta solución

Pese a que CNN no obtuvo los detalles del acuerdo, fuentes alegaron a TMZ que será Britney la que deberá pagarle a Jamie las facturas legales que acumuló mediante el proceso judicial al que se enfrentaron para terminar con la tutela que este tenía sobre ella.

Los gastos de Spears ascienden a más de dos millones de dólares según el portal.

Asimismo, la cantante parece estar molesta con su abogado Mathew Rosengart, a quien al parecer le ha pagado más de cuatro millones de dólares. El litigante le aseguró que tenían un caso sólido y que ella no tendría que asumir las deudas de su progenitor.

Pero esto no fue así y ahora todo parece indicar que Jamie Spears obtuvo una importante victoria en este caso.

Las declaraciones de la fuente de TMZ se confirmaron la madrugada del domingo, cuando la intérprete de Baby One More Time publicó en Instagram un profundo desahogo en el que señaló a su familia y declaró que ella nunca obtendría justicia por el sufrimiento que le han causado.

"¡¡¡En realidad tenía razón sobre el daño a los nervios de mi espalda!!! Ahora tengo que hacerme acupuntura todos los días de mi vida. ¡Las palabras y pensar demasiado lo empeoran! ¡Si la gente supiera que tuve que arrastrarme hasta mi propia puerta una vez! ¡¡¡Mi familia me lastimó!!! ¡¡¡No ha habido justicia y probablemente nunca la habrá!!!", inició el escrito que acompaña a una fotografía de la artista en tanga.

Britney aseveró que sus padres, quienes la educaron para reconocer el bien y el mal, han sido las principales personas en hacerle daño.

"La forma en que me criaron siempre me enseñaron la formación del bien y del mal, ¡pero las dos personas que me criaron con ese método me lastimaron! ! ¡¡¡Tengo mucha suerte de estar aquí!!! ¡¡¡Es curioso porque hasta el día de hoy no se lo he dicho cara a cara!!! Envío mensajes de texto a través de IG, pero honestamente creo que no será tan seguro si alguna vez me encuentro cara a cara. ¡El niño que hay en mí sabe que serían destruidos y eso es básicamente todo!".

Temor por su integridad

Igualmente, fuentes cercanas a la artista declararon a TMZ que tras el fin de la tutela Britney se ha vuelto más inestable y tiene cambios de humor severos.

"Nuestras fuentes relacionadas con Brit están furiosas con lo que ha sucedido desde que la tutela terminó,diciendo que ella no ha conseguido absolutamente "ninguna justicia"... y que esto repercutió en sus finanzas", reza la reseña del portal.

Asimismo, destacan que presuntamente la cantante corre peligro pues no cuenta con nadie que la ayude a administrar la libertad financiera que hoy posee.

"Nos dicen que Britney ha gastado una fortuna y está en peligro real de ir a la quiebra. Nuestras fuentes dicen que ha estado yendo a la Polinesia Francesa, alojándose en The Brando, y gastando cerca de un millón de dólares en cada viaje entre aviones privados, hoteles, personal, etc. Va cada uno o dos meses. Nos dicen que ella también va a Hawai casi mensualmente por sí misma, tomando un jet privado, alojándose en la Suite Presidencial en el Four Seasons, y dejando caer $350k por viaje", agrega el escrito.

"Ella no puede permitirse esto. Tenía $60 millones cuando la tutela terminó, y ahora está en peligro de ir a la quiebra", dijo la fuente a TMZ.