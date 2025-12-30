Britney Spears reacciona a foto navideña de su familia

En esta foto de archivo tomada el 22 de julio de 2019, la cantante Britney Spears llega al estreno de Once Upon a Time... in Hollywood de Sony Pictures en el Teatro Chino TCL en Hollywood, California.

MIAMI.- Britney Spears lanzó un dardo contra su familia, luego de que su hermana Jamie Lynn Spears compartiera una foto con parte de los miembros del entorno, incluyendo su madre Lynne Spears y su hijo Sean Preston, tomada durante la celebración de Navidad en Luisiana.

La publicación no pasó desapercibida y la intérprete respondió con un irónico mensaje que reavivó la tensión que existe entre ellos.

Jamie Lynn Spears comparte una fotografía junto a la familia durante la celebración de la navidad sin su hermana Britney Spears.

"Feliz Navidad atrasada a mi hermosa familia que nunca me ha faltado al respeto, lastimado, hecho algo completamente inaceptable o causado un trauma increíble, del tipo que no se puede arreglar… A mi querida, dulce e inocente familia… lo siento mucho por haber estado ocupada esta Navidad, pero definitivamente apareceré y los sorprenderé pronto… no puedo esperar", reza el escrito.

Pese a la tensión, Britney también envió un cálido mensaje a su sobrina Ivey, la hija menor de Jamie Lynn, de siete años. “Solo quiero abrazarte, mi amor… buen viaje, amigos".

Una fuente cercana a la Princesa del Pop dijo a la revista People que pasó una Navidad tranquila con su hijo Jayden.

“Britney se divirtió mucho celebrando la Navidad con Jayden; ha sido una festividad muy especial”.