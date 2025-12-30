martes 30  de  diciembre 2025
CONTROVERSIA

Britney Spears reacciona a foto navideña de su familia

La publicación de Jamie Lynn Spears no pasó desapercibida y la intérprete respondió con un irónico mensaje que reavivó la tensión que existe entre ellos

En esta foto de archivo tomada el 22 de julio de 2019, la cantante Britney Spears llega al estreno de Once Upon a Time... in Hollywood de Sony Pictures en el Teatro Chino TCL en Hollywood, California.&nbsp;

En esta foto de archivo tomada el 22 de julio de 2019, la cantante Britney Spears llega al estreno de Once Upon a Time... in Hollywood de Sony Pictures en el Teatro Chino TCL en Hollywood, California. 

AFP/ Valeria Macon
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Britney Spears lanzó un dardo contra su familia, luego de que su hermana Jamie Lynn Spears compartiera una foto con parte de los miembros del entorno, incluyendo su madre Lynne Spears y su hijo Sean Preston, tomada durante la celebración de Navidad en Luisiana.

Jaimie Lynn Spears
Jamie Lynn Spears comparte una fotografía junto a la familia durante la celebración de la navidad sin su hermana Britney Spears.

Jamie Lynn Spears comparte una fotografía junto a la familia durante la celebración de la navidad sin su hermana Britney Spears.

Respuesta de Britney

La publicación no pasó desapercibida y la intérprete respondió con un irónico mensaje que reavivó la tensión que existe entre ellos.

Lee además
En esta foto de archivo tomada el 22 de julio de 2019, la cantante Britney Spears llega al estreno de Once Upon a Time... in Hollywood de Sony Pictures en el Teatro Chino TCL en Hollywood, California. 
CELEBRIDADES

Britney Spears celebra Navidad con hijo menor en marco de conflicto con Kevin Federline
La actriz francesa y activista por los derechos de los animales Brigitte Bardot abandona el Palacio del Elíseo en París después de una reunión con el presidente francés Nicolas Sarkozy, el 27 de septiembre de 2007.
DUELO

Prensa internacional repasa trayectoria y controversias de Brigitte Bardot

"Feliz Navidad atrasada a mi hermosa familia que nunca me ha faltado al respeto, lastimado, hecho algo completamente inaceptable o causado un trauma increíble, del tipo que no se puede arreglar… A mi querida, dulce e inocente familia… lo siento mucho por haber estado ocupada esta Navidad, pero definitivamente apareceré y los sorprenderé pronto… no puedo esperar", reza el escrito.

Pese a la tensión, Britney también envió un cálido mensaje a su sobrina Ivey, la hija menor de Jamie Lynn, de siete años. “Solo quiero abrazarte, mi amor… buen viaje, amigos".

Una fuente cercana a la Princesa del Pop dijo a la revista People que pasó una Navidad tranquila con su hijo Jayden.

“Britney se divirtió mucho celebrando la Navidad con Jayden; ha sido una festividad muy especial”.

Temas
Te puede interesar

Forbes declara a Beyoncé milmillonaria

George Clooney, esposa e hijos obtienen nacionalidad francesa

Carnaval de invierno en Quebec City

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
CASA BLANCA

Trump dice que habló "muy recientemente" con Maduro, "pero no salió mucho de la conversación"

Fuerzas militares estadounidenses mantienen la lucha contra las organizaciones terroristas en el Caribe.
CASA BLANCA

Trump afirma que EEUU destruyó una "instalación" vinculada a la red de narcotráfico de Venezuela

Las Fuerzas del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos ensayan incursiones marítimas desde un helicóptero HH-60 de la Guardia Costera estadounidense sobre el Caribe, el 28 de diciembre de 2025.
PRESIÓN EN EL CARIBE

Insinuación de Trump sobre ataque terrestre en Venezuela: una estrategia en un "proceso de asfixia sostenida"

El presidente Donald J. Trump en la Casa Blanca junto al actual jefe de la Reserva Federal Jerome Powell
DECLARACIONES

Trump: "El próximo presidente de la Reserva Federal deberá trabajar para beneficio de EEUU"

El expresidente Jair Bolsonaro.
BRASIL

Los médicos estiman que el expresidente Bolsonaro podría volver a prisión el 1º de enero

Te puede interesar

El alcalde de Sweetwater, José Pepe Díaz.
CON MIRAS A 2026

Contra huracanes y apagones, Sweetwater inicia ruta hacia una red eléctrica subterránea

Por Daniel Castropé
 James Uthmeier, fiscal general de Florida. 
INFORME ANUAL

Fiscal general de Florida presenta balance 2025: severas políticas migratorias y litigios federales

Las Fuerzas del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos ensayan incursiones marítimas desde un helicóptero HH-60 de la Guardia Costera estadounidense sobre el Caribe, el 28 de diciembre de 2025.
PRESIÓN EN EL CARIBE

Insinuación de Trump sobre ataque terrestre en Venezuela: una estrategia en un "proceso de asfixia sostenida"

James Reyes.
POSTULACIÓN

Higgins nomina a James Reyes como administrador de Miami para cerrar la era Noriega

Alix Louis Innocent fue identificado por la policía en el marco de la investigación.
VIOLENCIA

Violento ataque en Miami Beach termina en arresto por secuestro y agresión sexual