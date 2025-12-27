Britney Spears celebra Navidad con hijo menor en marco de conflicto con Kevin Federline

En esta foto de archivo tomada el 22 de julio de 2019, la cantante Britney Spears llega al estreno de Once Upon a Time... in Hollywood de Sony Pictures en el Teatro Chino TCL en Hollywood, California.

MIAMI.- Recientemente, People informó que Britney Spears celebró las fiestas navideñas junto a su hijo Jayden James, de 19 años. Su otro hijo, Sean Preston, de 20, fue visto celebrando la Navidad en Luisiana con la familia de su tía Jamie Lynn Spears, según se pudo ver en fotos compartidas en Instagram.

"Britney se divirtió mucho celebrando la Navidad con Jayden; fueron unas fiestas muy especiales", declaró una fuente a la revista.

Spears comparte a sus dos hijos con su exmarido Kevin Federline.

En noviembre, Federline apareció en un episodio de Talk Shop Live para promocionar sus nuevas memorias, tituladas You Thought You Knew, y comentó que Spears ha estado en contacto con sus dos hijos, Preston y Jayden, desde la publicación del libro.

"Ellos adoran a su madre. Siempre la han querido y siempre la querrán. Es algo que llevan dentro. Y siempre he querido que tengan una conexión con su madre, como la que yo tengo con la mía", aseguró.

Polémicas memorias

Federline señaló que escribió su autobiografía, en la que detalla la supuesta relación conflictiva de sus hijos con su madre, con la intención de que Spears se reconciliara con sus dos hijos.

Sin embargo, la cantante de Lucky ha expresado que no comparte la misma opinión sobre su libro. A mediados de octubre, Spears publicó un comunicado en el que criticaba a Federline por manipularla constantemente.

"Siempre he suplicado y gritado por tener una vida con mis hijos. Las relaciones con adolescentes son complejas. Me he sentido desmoralizada por esta situación y siempre les he pedido, casi rogado, que formen parte de mi vida".

Spears continuó diciendo sobre Preston y Jayden: "Lamentablemente, siempre han sido testigos de la falta de respeto que su propio padre me ha mostrado. Necesitan asumir su responsabilidad. Uno de mis hijos solo me ha visto 45 minutos en los últimos 5 años y el otro solo me ha visitado 4 veces en los últimos 5 años. Yo también tengo dignidad. De ahora en adelante, les haré saber cuándo estoy disponible".