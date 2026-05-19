martes 19  de  mayo 2026
POLÉMICA

Brooklyn Beckham envía mensaje de cumpleaños a abuelo materno en medio de riña familiar

Su mensaje coincidió con la celebración del cumpleaños por parte de la familia Beckham, y Victoria compartió varias imágenes de la fiesta en Instagram

Brooklyn Beckham y su esposa, la actriz estadounidense Nicola Peltz Beckham, llegan al estreno de la película Lola en el Teatro Bruin de Los Ángeles, California, el 3 de febrero de 2024.

Brooklyn Beckham y su esposa, la actriz estadounidense Nicola Peltz Beckham, llegan al estreno de la película "Lola" en el Teatro Bruin de Los Ángeles, California, el 3 de febrero de 2024.

AFP/Lisa O'Connor
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Brooklyn Beckham felicitó a su abuelo, Anthony Adams, padre de su madre Victoria Beckham, por su 80.º cumpleaños. El mensaje compartido en sus historias de Instagram generó curiosidad debido al distanciamiento público y polémico con sus padres y hermanos.

El joven compartió una foto con su abuelo en sus historias de Instagram, escribiendo: "Feliz 80 cumpleaños, papa. Te quiero mucho".

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Su mensaje coincidió con la celebración del cumpleaños de Anthony por parte de la familia Beckham, y Victoria compartió varias imágenes de la fiesta en Instagram durante el fin de semana.

Brooklyn no apareció en ninguna de las fotos, que incluían imágenes de Victoria, su esposo David y sus hijos Romeo, Cruz y Harper. La madre de Victoria, Jackie, también posó con su hija para una tierna foto, entre otras imágenes.

Conflicto

Tras meses de especulaciones sobre las razones que llevaron a Brooklyn Beckham a alejarse de su familia, en enero el modelo y chef rompió el silencio en redes sociales, aseverando que sus padres, el exfutbolista y empresario David Beckham y la diseñadora de moda Victoria Beckham, han querido arruinar su matrimonio.

A través de las historias de Instagram, el joven de 27 años alegó que trató de mantener el problema lejos del foco mediático, pero fueron ellos quienes buscaron publicidad con el drama familiar.

"He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido recurriendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado", inicia Brooklyn.

"No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida", manifestó.

En su mensaje, el primogénito de la pareja aseguró que por mucho tiempo intentaron sabotear su relación con Nicola Peltz y alegó que incluso el día de su boda estuvo eclipsado.

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