Millie Bobby Brown presuntamente revela el nombre de su hija

Millie Bobby Brown asiste al estreno mundial de "The Electric State" de Netflix en The Egyptian Theatre Hollywood el 24 de febrero de 2025 en Los Ángeles, California.

MIAMI.- Desde que Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi dieron la bienvenida a su primera hija, ambos han mantenido en resguardo la identidad de la pequeña. Sin embargo, una reciente fotografía publicada por la actriz podría haber develado el nombre.

Fue el 17 de mayo cuando la protagonista de Stranger Things compartió una serie de fotografías disfrutando de un día de playa. Entre las imágenes hay un selfie en el que se puede apreciar que uno de los collares que Brown luce en su cuello tiene el nombre Ruth en letra cursiva.

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Especulaciones

La publicación que cuenta con más de 1,5 millones de likes, se viralizó rápidamente en internet y fanáticos han especulado que ese podría ser el nombre de la pequeña.

No obstante, no es la primera vez que Brown da pistas sobre el nombre. Poco después de anunciar la llegada de la bebé, la actriz y su esposo fueron vistos paseando por los Hamptons con su recién nacida.

En las fotos que obtuvo el Daily Mail, se aprecia la funda del teléfono de Brown, la cual muestra las iniciales RWB en letras mayúsculas de color rojo brillante.

Pese a las especulaciones, lo único cierto es que hasta ahora la actriz y el modelo siguen sin revelar el nombre.