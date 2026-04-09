BTS inicia gira mundial con espectacular espectáculo en Corea del Sur

La popular banda surcoreana de K-pop BTS celebra, este sábado, un megaconcierto de retorno en el corazón de Seúl.

MIAMI.- Decenas de miles de fans llenaron un estadio azotado por la lluvia en Corea del Sur el jueves para presenciar el inicio de la gira mundial de BTS . Las megaestrellas del K-pop aprovechan el éxito de su álbum de regreso, que encabezó las listas de popularidad, y su memorable presentación en el corazón de Seúl.

El grupo de siete integrantes, considerado por muchos como la banda masculina más grande del mundo, se reunió por primera vez el mes pasado tras un paréntesis de varios años debido al servicio militar obligatorio y después del lanzamiento de su último álbum de estudio, ARIRANG.

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El espectacular concierto del jueves en Goyang, a unos 16 kilómetros de la capital, Seúl, marcó el inicio de una gira que abarcará 85 presentaciones en 34 ciudades de todo el mundo.

"Hay tantas cosas especiales... No puedo expresarlo con palabras", dijo una fan británica, que se identificó como Janine, tras la presentación en la ciudad natal del líder de la banda, RM.

"Fue simplemente fantástico".

Abbas Manahil, de 27 años, fisioterapeuta pakistaní, comentó que le preocupaba que las estrellas pudieran resbalar debido a la fuerte lluvia, pero que lo manejaron bien.

"Era la primera vez que las veía tan de cerca", dijo, recordando el momento en que rompió a llorar. "Eso me alegró el día".

Horas antes de que comenzara el concierto, los fans se congregaron en Goyang, donde los lugares emblemáticos se iluminaron de púrpura, el color que simboliza la base de fans global de BTS, conocida como ARMY.

Los asistentes al concierto, muchos vestidos de púrpura, reflejaban el alcance global del grupo, y se escuchaban voces en inglés, español, chino y japonés mientras hacían fila fuera del recinto.

"Creo que fue la entrada más difícil que he conseguido. Incluso en Corea, con internet rápido, estaba en el puesto 80.000 de la fila", declaró a la AFP Evelyn Soto Villarreal, de 27 años, una fan mexicana residente en Busan.

A pesar del mal tiempo, muchos fans sin asiento permanecieron fuera del estadio tras el inicio del concierto, escuchando atentamente la música amortiguada.

'Como en casa'

Según los analistas, la gira promete ser un gran éxito de taquilla para BTS, superando incluso la reciente gira Eras de Taylor Swift.

Esto se produce tras su memorable concierto del mes pasado a las puertas del histórico Palacio Gyeongbokgung, que atrajo a más de 100.000 fans al centro de Seúl, según la agencia del grupo.

BTS viajará a ciudades como Tokio, Manila, Toronto y Buenos Aires, conformando la mayor cantidad de conciertos en una sola gira de un artista surcoreano, según su agencia.

"Actuar juntos como grupo fue muy cómodo, y estar en el mismo espacio con todos ustedes me hizo sentir como en casa", escribió Jin, miembro del grupo, en la plataforma de fans Weverse tras el concierto del jueves.

Videos compartidos por los fans mostraron el estadio bañado en luz púrpura, mientras los lightsticks se elevaban en oleadas y el público cantaba Swim, el sencillo principal del último álbum.

Otras imágenes mostraron a la banda saludando a los fans. "Estábamos muy preocupados por la lluvia... pero lo que importaba era verlos", dijo Jimin, completamente empapado.

El nuevo álbum ARIRANG —que también da nombre a la gira— se presenta como un reflejo de la identidad coreana madura de la boy band.

Su nombre proviene de la canción folclórica tradicional coreana sobre la añoranza y la separación, a menudo considerada el himno nacional no oficial de Corea del Sur.

El futuro de la cultura K-pop

El álbum ayudó recientemente a BTS a convertirse en el primer grupo de K-pop en encabezar la lista Billboard 200 de Estados Unidos durante dos semanas consecutivas, mientras que sus canciones también alcanzaron los primeros puestos en varias listas de Spotify.

Muchas boy bands de K-pop han experimentado un declive en sus carreras tras completar el servicio militar obligatorio, en una industria altamente competitiva donde es difícil recuperar el impulso.

Pero BTS está demostrando que ese no será su caso, afirmó el sociólogo estadounidense Sam Richards, profesor de la Universidad Estatal de Pensilvania.

"Esto es sumamente importante para el futuro de la cultura coreana y de Corea del Sur, ya que implica que continuará un crecimiento sin precedentes en su influencia cultural", declaró a la AFP.

La comunidad oficial del grupo en Weverse cuenta con más de 34 millones de miembros, mientras que su cuenta de Instagram supera los 80 millones de seguidores.

FUENTE: AFP