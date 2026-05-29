El PRP, rejuvenecer de adentro hacia fuera

El plasma rico en plaquetas es útil para tratar ojeras y estimular la producción de colágeno y engrosar la piel.

MIAMI.- El rejuvenecimiento facial ya no se trata únicamente de resultados visibles, sino de tratamientos que potencien la belleza natural de la piel desde adentro. En ese universo donde la medicina estética y el bienestar se encuentran, el plasma rico en plaquetas —conocido como PRP— se ha convertido en uno de los procedimientos más buscados por quienes desean una apariencia fresca, luminosa y revitalizada sin perder naturalidad.

Desde la delicada zona del contorno de ojos hasta la textura general del rostro, este tratamiento utiliza los propios factores de crecimiento del paciente para estimular la regeneración celular y mejorar la calidad de la piel. Pero ¿qué tan efectivos son realmente sus resultados? ¿Qué beneficios ofrece en áreas tan sensibles como las ojeras? ¿Y por qué tantas celebridades y expertos en belleza lo consideran un imprescindible dentro de sus rutinas estéticas?

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Conversamos con la especialista Xiomara Martintereso, de DM Beauty & Wellness, para descubrir todo lo que hay detrás del PRP facial, desde cómo funciona y quiénes son candidatos ideales, hasta los mitos, cuidados y avances más recientes de uno de los tratamientos estrella de la medicina estética contemporánea.

- ¿Cómo funciona exactamente el PRP en la piel?

El plasma rico en plaquetas (PRP)estimula la regeneración celular al aprovechar los factores de crecimiento de la propia sangre, activa los fibroblastos y queratinocitos para producir colágeno y elastina.

- ¿Qué resultados realistas se pueden esperar y en cuánto tiempo?

Los resultados suelen empezar a notarse en unas tres o cuatro semanas con mejoras continuas durante varios meses, a medida que el colágeno se regenera.

- ¿Cuántas sesiones se recomienda para obtener mejores resultados y con qué frecuencia se debe realizar?

Primeramente, se realiza una valoración individual del paciente. Se realizan de tres a cuatro sesiones al año con un intervalo entre cuatro o seis semanas. Posteriormente se repite para mantener los efectos una vez al año.

La frecuencia va a depender del área a tratar. Se recomienda de tres a seis sesiones separadas entre cuatro a seis semanas, cada sesión, y se requiere de sesiones de mantenimiento.

- ¿Los resultados son temporales o acumulativos?

Los resultados son temporales y requieren mantenimiento, pero el efecto de las sesiones iniciales suele ser acumulativos en el primer ciclo de tratamiento.

- ¿Qué diferencia hay entre PRP y otros tratamientos como rellenos o láser?

El plasma rico en plaquetas es un tratamiento de regeneración celular que utiliza la propia sangre del paciente para estimular colágeno y reparar tejidos, mientras que los rellenos añaden volumen inmediato y los láseres utilizan energía térmica para eliminar capas de pie o manchas.

- ¿El PRP ayuda más con ojeras, oscuras, hundidas o bolsas?

El plasma rico en plaquetas es útil para tratar ojeras y estimular la producción de colágeno y engrosar la piel. Sin embargo, no elimina bolsas estructurales causadas por grasa o líquidos, aunque puede mejorar ligeramente la calidad de la piel.

- ¿En qué casos en qué caso se recomienda el PRP?

Es recomendado para personas que desean tratar el contorno de ojos, ya que hace una estimulación a la producción de colágeno y engrosa de esa área permitiendo tener mejores resultados en la apariencia de de ojeras, ojos hundidos, mirada cansada y líneas de expresión.

- ¿Qué tan seguro es aplicar el plasma rico en plaquetas cerca del ojo?

Es considerado un procedimiento seguro y eficaz, siempre que sea realizado por un profesional certificado. Generalmente se considera de bajo riesgo porque se utiliza material biológico propio. Sin embargo, pueden presentarse efectos secundarios como hematomas, sensibilidad e hinchazón que duran alrededor de una semana.

- Además del contorno de ojo, ¿qué beneficios tiene para el rostro?

Estimula la regeneración celular y producción de colágeno, mejorando la firmeza del rostro, reduciendo la apariencia de las arrugas y aportando mayor luminosidad a la piel. También ayuda a tratar manchas, poros abiertos, a atenuar cicatrices del acné y a unificar el tono de la piel. Es un tratamiento bioestimulador muy efectivo, no sólo mejora la calidad, sino también la textura y luminosidad de la piel al restaurarla y renovarla de forma integral.

- ¿Cuáles son los tratamientos que se pueden combinar con el plasma ricos en plaquetas?

Combinado con luz pulsada IPL y terapias con ácido hialurónico, son eficaces para tratar la pigmentación, líneas de expresión y flacidez cutánea. Se puede combinar con exosoma y PRN de salmón, uno de los tratamientos más potentes en la medicina estética para regeneración celular y reparación de la piel.

- ¿Qué zona del rostro responde mejor al plasma rico en plaquetas?

Aunque se puede aplicar en ojeras, párpados inferiores, mejillas, pómulos, frente y entrecejo, una de las zonas donde mejores beneficios se pueden observar es en los ojos y párpados, porque ayuda a la coloración de ojeras oscura, revitaliza el tejido fino de la piel y reduce, además, las líneas finas.

Para conocer más sobre los tratamientos que ofrece DM Beauty & Wellness, ubicado en Doral, Florida, visite el perfil en Instagram @danielamartintereso