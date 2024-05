¡Buen provecho para Carlos Adyan! El presentador de Telemundo inaugura restaurante en Miami

MIAMI .- De mesero a propietario de un concurrido restaurante ubicado en Miami, ‘A fuego lento’. El sueño americano del presentador de Telemundo Carlos Adyan no tiene fin, y todos los proyectos que algún día imaginó continúan conectándose tras años de esfuerzo e incesante trabajo.

“Quienes me siguen en redes sociales saben que como fuera de casa todos los días, así que cuando tuve la oportunidad de emprender no podía ser en un mejor rubro que este, la gastronomía. Es un área que me apasiona mucho”, dijo el presentador del programa ‘En Casa con Telemundo’ a DIARIO LAS AMÉRICAS, quien para emprender apostó por la creciente zona de Doral, ciudad convertida en un epicentro culinario de Miami.