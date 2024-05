Camila Cabello revela con quién perdió la virginidad

""Estaba afuera, donde tienen la televisión con los guiones", recordó. "De hecho, había escuchado su podcast antes. Escuché su podcast antes como fan porque tenía un podcast de citas". Sostuvo que cuando lo conoció, su primera reacción fue expresar su admiración por su trabajo. Esa misma noche salieron. "Esa fue mi primera relación. Era tarde para mi primera vez", explicó Cabello, quien señaló que tenía 20 años en ese momento y que se sentía bastante solitaria", detalló al revista al recabar información de dicha entrevista.

Camila Cabello pierde la virginidad a los 20 años

La cantante de éxitos como Señorita, Bam bam y My oh my enfatizó que perdió la virginidad a los 20 años y que la experiencia fue hermosa.

"Esa fue la primera vez que tuve relaciones sexuales. La primera vez que hice el amor fue a los 20, 21... fue literalmente hacer el amor. Fue hermoso", le dijo Cabello a Dax Shepard.

Según People, esta relación finalizó en junio de 2019. "Ese mismo año comenzó a salir con el músico Shawn Mendes, del que se se separó después de dos años de relación en noviembre de 2021", rememoró el medio.