Cantante mexicana alza su voz contra la violencia doméstica

La letra de esta balada pop narra la historia de una mujer maltratada físicamente que encuentra el valor para salir de esa relación y seguir adelante sola.

“Desde que la escuché quedé fascinada, porque sentí que muchísimas personas nos íbamos a identificar con esta letra tristemente. Pero, al mismo tiempo, nos iba a llenar de valentía para seguir adelante o reafirmar que fue lo mejor salir de esa situación”, contó Ingrid Contreras a DIARIO LAS AMÉRICAS. “Llegó a mí dos días antes de terminar de grabar mi primer disco que se llama CU4TRO”, agregó.

La joven cantante, que dice haber vivido en su propia piel el abuso psicológico, quiso escuchar a sus fans a través de las redes sociales. La ocasión escogida para que sus seguidoras contaran sus anécdotas fue el Día Internacional de la Mujer. Y el videoclip es el homenaje a ese desahogo.

“Les pedí a mis seguidoras en Instagram que me contaran los problemas por los que atravesaban por el simple hecho de ser mujer y eso soltó una bomba. Me llegaron cientos de historias en las que me contaban cosas fuertísimas que yo sabía que existían, pero no quería pensar en ellas”, dijo.

Contreras quiere que todas esas mujeres que sean víctimas de agresión física o emocional sepan que no están solas.

“Quise hacer algo y, de alguna forma, con mi música ayudarlas a darse cuenta de que la violencia no es amor. Gracias a Dios no he sufrido violencia doméstica ni tengo a nadie cercano que la haya sufrido, pero no toda la violencia se manifiesta con golpes. En algún momento viví violencia psicológica. Por eso es que me atrevo a ser la voz de toda persona que me necesite porque esté atravesando un momento como este. Quiero que sepan que no están solas”, afirmó.

El videoclip de Fue lo mejor muestra cómo la protagonista logra deshacerse del abusador expulsándolo de casa, pero en la vida real no suele ser tan fácil desprenderse de una relación abusiva. Aun más en tiempos de confinamiento, tan favorables para el abusador y tan adversos para quien no encuentra cómo escapar.

“Busquen ayuda como puedan porque la violencia nunca acaba bien. No esperen a que sea demasiado tarde y el daño sea irreparable”, exhortó.

Asimismo, reveló que la canción ha abierto los ojos de muchas a la realidad y servido de inspiración a quienes desean salir de una relación dañina.

“Muchísimas de mis seguidoras me han escrito para decirme que a través de mi canción están encontrando esa fuerza y valor que necesitaban para salir de ahí, para pedir ayuda y hasta para darse cuenta de que están siendo abusadas y que lo que están viviendo no está bien. La música puede ser de gran ayuda”, expuso.

A Contreras le afecta haber crecido en una sociedad que adoptado una postura machista. En México, las cifras de casos de feminicidio han escalado en los últimos años.

“Como mexicana me afecta muchísimo, porque crecí viendo todo este machismo e incluso lo llegué a aceptar por un tiempo y lo empecé a ver súper normal, porque tristemente ‘machista’ es para mí una de las palabras que define al mexicano’, reveló.

Pero quiere que las nuevas generaciones surjan libres de cualquier prejuicio y que sigan otro ejemplo.

“Y es algo con lo que ahora lucho para cada vez más personas se den cuenta de que eso no está bien, empezando por mi propia familia y mis amigos. Y que sepan que puede llegar a un grado peligroso. Creo que todo esto empieza en nuestra crianza, porque muchas veces es el papá quien da esos ejemplos a su hijo. Creo que somos la generación que está notando todas estas cosas y que está alzando la voz en contra de ellas. Deberíamos inculcarle a nuestros hijos todo lo contrario”, manifestó.