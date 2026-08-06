Cantante Naldy Saldaña denuncia a director de orquesta por acoso sexual

MIAMI.- La cantante peruana Naldy Saldaña denunció públicamente al director musical de la agrupación La Bella Luz, César Sánchez Chavesta, por acoso y agresión sexual. Para sustentar su denuncia, la intérprete expuso, a través del programa Magaly TV, un video en el que se observa al hombre interceptándola y tocándola de manera indebida.

En las imágenes se puede ver como la joven llega a un lugar y Chavesta, de 50 años y dueño de la orquesta, se le acerca e impide que ella continúe su camino. Inmediatamente empieza a tocarla e intenta besarla a la fuerza.

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“Viene y me intenta besar, me empieza a tocar... Yo logro soltarme y él me llama y yo ahora veo el video y ni siquiera entiendo yo, debe ser por el miedo, regreso porque pensé que me iba a decir algo, y me vuelve a agarrar más fuerte, empieza a meter la mano por todos lados y apretarme más fuerte y empiezo a forcejear”, dijo en la entrevista que concedió al programa.

La cantante expuso que la conducta no es reciente. Señaló que desde hace meses el hombre se le ha insinuado violando sus límites personales.

“En algún momento me dijo que le gustaba, que nadie se iba a enterar, yo evitaba ir al baño. Se ponía en medio del bus, yo pasaba y siempre me metía la mano”, dijo mientras alegaba que cuando eso pasaba huía del lugar por miedo.

Denuncia y renuncia de la agrupación

Saldaña presentó la denuncia el 18 de junio y se mantuvo en la agrupación un mes más.

Sin embargo, señaló que no contó con el respaldo de sus compañeros de orquesta, lo que le hizo tomar la decisión definitiva de retirarse.

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En redes sociales compartió un extenso comunicado en el que agradeció por la oportunidad de proyectar su talento y aseveró que no permitirá que se difunda información falsa sobre el proceso que hoy transita.

El caso ya está en manos de las autoridades del Ministerio Público.