Cantante Nicky Jam confirma que está soltero otra vez

Hace un año, Nicky Jam le propuso matrimonio.

"No estamos juntos", confirmó el vocalista en un programa de radio titulado Flow Urbano.

"Cuando yo me voy, yo no vuelvo. Cuando termino algo es porque ya no hay nada".

Nicky Jam habló sobre las causas que se terminó la relación.

"La situación de la pandemia, de la cuarentena, afectó un poco la situación y, de verdad, simplemente no funcionó", confesó. "Son muchas cosas de por medio, cultura, culturalmente hablando, lenguajes. Son muchas cositas que al final no funcionó".

Nicky Jam destacó que no le gusta hablar de otra persona cuando no está ahí para defenderse y "le tengo mucho amor y mucho respeto a mi expareja (...) Tomamos una buena medida y se acabó, pero tenemos una amistad, tenemos una bonita amistad".

El intérprete aseguró que su ex novia es "tremenda persona y tremenda muchacha (...) "Simplemente como pareja no dio".