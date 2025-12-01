lunes 1  de  diciembre 2025
Macaulay Culkin comparte idea para secuela de "Mi Pobre Angelito"

El clásico navideño convirtió a Culkin en una de las estrellas infantiles más populares de Hollywood de la década de 1990 cuando la primera entrega se convirtió en un éxito taquillero

La franquicia de Mi Pobre Angelito convirtió a Culkin en una de las estrellas infantiles más populares de Hollywood de la década de 1990. Regresó para la secuela de 1992, Mi Pobre Angelito 2: Perdido en Nueva York.

La franquicia de Mi Pobre Angelito convirtió a Culkin en una de las estrellas infantiles más populares de Hollywood de la década de 1990. Regresó para la secuela de 1992, Mi Pobre Angelito 2: Perdido en Nueva York.  

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Macaulay Culkin declaró durante una reciente parada de su gira Una Noche Nostálgica con Macaulay Culkin que no le encantaba la idea volver como Kevin McCallister en una secuela de la icónica pelicula navideña Mi pobre angelito. Sin embargo, añadió que la podría reconsierarlo si se presentase la ocasión perfecta.

Por suerte, Culkin ya tiene una propuesta para la secuela que le interesaría hacer.

"Tengo una idea en la que soy viudo o divorciado. Estoy criando a un hijo y todo eso, pero trabajo muy duro y no le presto suficiente atención. El niño se enfada conmigo y luego me quedo fuera de la casa. No me deja entrar y es él quien me tiende las trampas", explicó.

El actor dijo que la casa sería una metáfora de la relación, y que su personaje tiene que volver al corazón de su hijo.

Clásico de Navidad

La franquicia de Mi Pobre Angelito convirtió a Culkin en una de las estrellas infantiles más populares de Hollywood de la década de 1990, cuando la primera película se convirtió en un éxito de taquilla con 476 millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndose en la segunda película más taquillera de 1990.

Regresó para la secuela de 1992, Mi Pobre Angelito 2: Perdido en Nueva York.

El director Chris Columbus fue noticia en agosto cuando declaró que una nueva película de la saga nunca debería realizarse.

"Fue un momento muy especial, y realmente no se puede volver a capturar algo así. Creo que es un error intentar retroceder y recuperar algo que hicimos hace 35 años. Creo que debería dejarse en paz", señaló.

Ni Culkin ni Columbus participaron en Mi Pobre Angelito 3, una poco recordada entrega de 1997. Una cuarta película se estrenó directamente en televisión en 2002.

Por otra parte, Disney intentó relanzar la franquicia en 2021 con la película exclusiva de Disney+ Home Sweet Home Alone, protagonizada por el joven revelación de Jojo Rabbit, Archie Yates. Las críticas no fueron favorables.

