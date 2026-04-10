Caracas se viste de bolero el Día de la Madre en tributo a Floria Márquez

MIAMI.- El universo del bolero incorpora la galaxia de lo femenino y su cautivante poderío. Este fascinante género regresa al Centro Cultural de Arte Moderno, en Caracas , el domingo 10 de mayo para una edición especial del espectáculo Ellas son bolero que, en la celebración del Día de las Madres, honrará la vida y trayectoria de Floria Márquez.

Este concierto en clave femenina promete una memorable velada de nostalgia, elegancia y virtuosismo con un elenco de cantantes de lujo: Gisela Guédez, Betsayda Machado, Marcia Piña, Corina Peña, Yudith Rodríguez, Evlin Pérez, Minu Fayad, Doris Rodríguez, Annaé Torrealba y Mary Olga Rodríguez.

En sus portentosas voces el público vibrará con los éxitos que marcaron la carrera de Márquez, la eterna Show Woman de Venezuela, quien no solo destacó por su voz, sino por su capacidad histriónica al interpretar el bolero como un drama vívido.

Temas como Hoy es viernes, Punto y coma, El Gorrión, Sangre de bolero, Me pasé de la cuenta, En Bancarrota, y Soy lo prohibido, entre otros, dan cuenta de ello. Además, cada una de estas destacadas artistas aportará su sello personal al interpretar otros clásicos del género.

"Celebrar a las madres honrando a Floria no es solo un compromiso artístico, es un acto de amor hacia una mujer que durante su brillante trayectoria de casi cuarenta años, nos enseñó a sentir el bolero de una manera muy especial. Lo hemos pensado como una experiencia que trascienda en el tiempo y celebre su legado artístico y humano, exaltado a través de estas diez extraordinarias intérpretes", afirma David Peña, creador del concepto, productor y director artístico de este espectáculo.

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Espectáculo

El maestro Pedrito López, pieza clave en la sonoridad que definió la carrera de Floria Márquez, su esposa, estará en la dirección musical, arreglos y piano.

Desde su primera edición, en 2016, Ellas son bolero ha cautivado a la audiencia al resaltar el aporte de la mujer en un género cuya poética suele asociarse a la perspectiva masculina.

Estas cantantes siguen la senda de grandes leyendas como La Lupe, Toña la Negra, Libertad Lamarque, Martirio, Celia Cruz, Elena Burke, Olga Guillot y figuras nacionales como Estelita del Llano y Graciela Naranjo, Mirtha Pérez, Toña Granados, Nancy Toro, Esperanza Márquez, por solo mencionar algunas de sus grandes representantes.

Las entradas para esta función única de Ellas son bolero: Tributo a Floria Márquez, regalo perfecto para las madres y para todo aquel que disfrute escuchando estos clásicos; ya se encuentran a la venta a través del portal liveritickets.com y en las taquillas de Cinex. También pueden adquirirse en el Centro Cultural de Arte Moderno, en La Castellana, abiertas de jueves a domingo de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.