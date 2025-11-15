sábado 15  de  noviembre 2025
PATRIMONIO

Papa León XIV devuelve a Canadá reliquias indígenas que estaban en Museos Vaticanos

Los artículos de las colecciones etnológicas de los Museos Vaticanos, fueron entregados al presidente de la Conferencia Canadiense de Obispos Católicos

El Papa León XIV se retira tras recibir el homenaje del alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, y del Ayuntamiento de Roma en el Ayuntamiento, el 25 de mayo de 2025.&nbsp;

AFP/ Alberto Pizzoli

CIUDAD DEL VATICANO.- El papa León XIV devolvió el sábado decenas de artefactos indígenas de los Museos Vaticanos a Canadá, cumpliendo así con una petición realizada en 2022 a su predecesor Francisco.

Los misioneros católicos enviaron originalmente los 62 objetos desde Canadá a Roma hace un siglo.

Una persona asiste a la presentación para la prensa del Studio Museum en Harlem, Nueva York, el 6 de noviembre de 2025.  
ARTES VISUALES

Studio Museum de Nueva York, espacio para el arte afroamericano, reabre sus puertas
La escritora Zoé Valdés en la tertulia El Caimán ante el Espejo, en la Biblioteca John F. Kennedy de Hialeah. 
LETRAS

"Zoé Valdés es, sin duda, la escritora más libre del exilio cubano"

Los artículos, que se conservaban en las colecciones etnológicas de los Museos Vaticanos, fueron entregados al presidente de la Conferencia Canadiense de Obispos Católicos (CCCB) en una audiencia en el Palacio Apostólico, según la Santa Sede.

"Su Santidad el papa León XIV desea que este regalo sea un signo concreto de diálogo, respeto y fraternidad", indicó el Vaticano.

También señaló que los objetos entregados al presidente de la CCCB, Pierre Goudreault, "dan testimonio de la historia del encuentro entre la fe y las culturas de los pueblos indígenas".

Disculpa del papa Francisco

Durante una "peregrinación penitencial" por Canadá en 2022, el papa Francisco ofreció una disculpa histórica a las comunidades indígenas por los abusos cometidos durante décadas contra los niños en las escuelas católicas, que comparó más tarde con un "genocidio".

Durante ese viaje, las comunidades pidieron al Vaticano que les devolvieran los objetos de gran valor cultural.

FUENTE: AFP

