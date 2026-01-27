Carlota Casiraghi publica libro sobre reflexión literaria y filosófica

La princesa Charlotte Casiraghi de Mónaco aparece en el balcón del Palacio de Mónaco durante las celebraciones del Día Nacional de Mónaco, el 19 de noviembre de 2016 en Mónaco.

PARÍS.- Carlota Casiraghi, la hija de Carolina de Mónaco, publica el jueves su primer libro en solitario, La fêlure (La grieta, en español), presentado como "una investigación" literaria y filosófica sobre las fragilidades de la existencia.

"Este libro no es un tratado, ni un relato, y menos aún una confesión", afirma el editor francés Julliard en la presentación del libro, de 380 páginas.

Carlota Casiraghi, de 39 años y gran lectora, explica que ha escrito "una investigación viva, literaria y, espero, apasionada" sobre "las pequeñas y grandes tragedias de nuestro destino".

Para ello, la hija de Carolina de Mónaco y Stéfano Casiraghi dice haberse inspirado en personalidades que "marcaron" su trayectoria, como la escritora Marguerite Duras, la poeta Anna Ajmátova, el cantante J.J. Cale o el navegante Bernard Moitessier.

Se basa especialmente en un relato del novelista estadounidense Francis Scott Fitzgerald, quien "se atrevió a decir lo que muchos callan: que una vida puede quebrarse desde dentro, sin acontecimiento espectacular, sin drama visible".

"A menudo se me ha reducido a una imagen en papel cuché, a una vida de ensueño y privilegios", escribe la sobrina del príncipe Alberto de Mónaco, en alusión a la mediatización de la familia principesca.

"Este libro responde sin duda a la necesidad de desgarrar esa superficie, de dejar de ser vista como una función desencarnada o una abstracción, aunque es todo menos una confesión o una ocasión para abrirse sin filtros ni velos sobre los acontecimientos de mi vida", añade.

Presidenta de los Encuentros Filosóficos de Mónaco, la hija de la princesa Carolina coescribió en 2018 con el filósofo Robert Maggiori Archipiélago de pasiones, sobre "la cuestión de lo sensible".

FUENTE: AFP