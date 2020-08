Carolina Sandoval denuncia a productora de "Suelta la sopa"

"Quiero hacer una denuncia pública hoy 6 de agosto porque este es el día en que todavía no me han entregado como 5 mil dólares en maquillaje y esto es la productora que maneja el show donde yo estaba", dijo Sandoval.

"La productora, que era también mi agencia de talento, para que sepan no me ha dado como mis 5 mil dólares en maquillaje que tenía yo en mis pertenencias del canal y tampoco me han mandado la ropa que todavía tengo en el canal. Y se los digo para que sepan cómo están las cosas", agregó Carolina.

Asimismo, la periodista aseguró que para la fecha había regresado a la productora todo el material que tenía en su casa perteneciente al programa transmitido en Telemundo.

"A estas alturas ya les mandé todo lo que ellos me pidieron en el papel que me mandaron, creo que por Uber, para que sepan en donde me decían que tenía que entregar luces, como las que yo tengo; me exigieron que les mandara las luces que tenía, les mandé la ropa que tenía de ellos… La gente que vive en esta casa sabe perfectamente que todas mis cosas todavía no han sido enviadas y tengo fotos de todo lo que yo envié que me fue solicitado", acotó Carolina.

Pero tras dicha denuncia, la misma Sandoval indicó que la productora del programa le hizo entrega de sus pertenencias.

"Pueden creer que esta mañana tuve que recordar todas las cosas que me tenían que mandar, que eran realmente más sentimentales que otra cosa, y si no lo digo no me lo mandan", expresó.

"Miren todo el maquillaje que tenía, me lo mandaron porque vieron que hice un en vivo y se habían tardado todo lo que les dio la gana en mandarlo. Me mandaron todas mis cosas, vamos a ver cuántas de estas cosas dono porque no me gusta recordar nada", añadió.

Carolina Sandoval, quien ya no forma parte del programa Suelta la sopa, seguirá ejerciendo su profesión desde otras plataformas.