Carolina Sandoval denuncia a Tik Tok por censura de video

"En mi Tik Tok me pusieron una una violación de las guías y lineamientos que ellos (Tik Tok) tienen. Me quedé con la cara fría, no puede ser que alguien sea de esa forma en las plataformas cuando lo único que uno quiere es pasar un rato divertido", agregó La Venenosa.

Sandoval también aseguró que esta había sido la primera vez que le suspendieran alguna publicación en sus redes sociales.

"Una de las cosas que más me ha molestado es que a mí nunca me han suspendido un video en traje de baño, nunca me han dicho nada, pero vienen estas personas en Tik Tok y me suspenden un video", expresó Carolina, quien añadió que no entendía los motivos por los que el video, en el que habla del maquillaje y la verdadera belleza, fue censurado en dicha plataforma.

"¿Qué es lo que está mal en el video?, ¿qué es lo que está mal de decirle a la gente: 'Quiérete, ámate'?", cuestionó La Venenosa.

En el IGTV, que hasta ahora cuenta con más de 216 mil reproducciones, la periodista venezolana comentó que no puede callar ante este tipo de acciones.

"Esas cosas que no puedo callar y que me hacen ser y estar dentro del gusto de la gente auténtica y real... acá mi denuncia de hoy por la suspensión de un video mío en una de mis plataformas favoritas, Tik Tok. Los leo mis amores y siempre gracias por el cariño. Recuerden, usen su voz y no se dejen censurar", escribió en Instagram.