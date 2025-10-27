Christian Nodal asegura que paga millones por pensión alimentaria de Inti

Christian Nodal se presenta en el escenario durante las sesiones acústicas del Latin Grammy, el 16 de octubre de 2024 en Los Ángeles, California.

MIAMI.- En las últimas semanas, Cazzu ha usado el poder de los medios para exponer las dificultades que las madres solteras atraviesan. Específicamente, la intérprete ha compartido experiencias personales cómo el pago de una pensión alimentaria justa para Inti y el permiso de viaje que la pequeña también requiere por parte de su ex, Christian Nodal .

En agosto, la cantante argentina dijo durante su participación en el programa Venga la alegría, de TV Azteca: " No tenemos un acuerdo que yo considere justo (sobre la pensión alimentaria) porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo".

Entonces, enfatizó que no pretendía demandar al mexicano y agradeció poder generar suficientes ingresos para mantener a su pequeña. "Tengo el potencial de trabajar. Puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear. Y una batalla legal con un sistema de leyes familiar tan patriarcal, la verdad es que en este momento no creo tener la energía para elegir ese camino", confesó.

Recientemente, el presentador Javier Ceriani reveló en su programa de YouTube la presunta cifra que El Forajido envía a Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre de pila de la artista, para el sustento de la pequeña, alegando que es de tan solo 2.500 dólares.

“Lo que le paga Nodal a Cazzu para que ella mantenga a su hija en la Argentina es humillante. La cifra es muy por debajo de lo que es la canasta familiar de una madre soltera, sólo unos míseros 2,500 dólares”, comentó el 14 de octubre.

Además, el comunicador alegó que presuntamente la trapera es la que asume los gastos del kínder, la obra social, vestimenta y el lugar donde viven.

Respuesta de Nodal

Tras la acusación, el intérprete mexicano emitió un comunicado en el que desmiente los señalamientos y asevera que, desde la separación, ha enviado millones para el beneficio de la pequeña.

"A pesar de que no existe un acuerdo mutuo entre las partes, y de que la madre de su pequeña hija, de dos años, ha manifestado públicamente su inconformidad, Christian Jesús González Nodal ha cumplido de manera formal y documentada con todas sus obligaciones económicas, aportando mucho más de to exigido por la Ley Argentina, mediante sumas que ascienden a múltiples millones de pesos mexicanos, plenamente respaldadas con comprobantes oficiales. Cualquier versión contraria es falsa, y su difusión solo perjudica emocionalmente a la pequeña hija de mi representado, quien merece estar alejada de toda controversia mediática", reza un documento difundido por el abogado César Muñoz, representante del sonorense al que tuvo acceso Univisión.

Sobre el permiso de viaje para la bebé, el comunicado asevera:

"En cuanto a los viajes internacionales, es falso que los permisos hayan sida "unilaterales: Christian Jesús González Nodal NUNCA se ha negado a otorgarlos, incluso cuando las solicitudes se han hecho sin la anticipación debida".

En este sentido, el equipo legal de Nodal acusa a Cazzu de vulnerar el proceso legal y de manipular la opinión pública para su beneficio.

"Por otro lado, la madre de la pequeña ha hablado públicamente sobre una de las mediaciones que se llevó a cabo en los últimos meses. Estos son procesos de carácter confidencial y protegidos por la Ley Argentina, y su divulgación pública constituye una falta que vulnera la naturaleza del procedimiento".

"Estos temas familiares no deberían usarse para generar polémica bajo el pretexto de concientizar, y mucho menos cuando, bajo ese mismo intento, se recurre a la mentira o a versiones distorsionadas de los hechos, ya que ello sólo prolonga el conflicto y daña a la menor", agregó.

En el escrito, también se informa sobre los procesos legales que han seguido para que Nodal pase tiempo suficiente con la pequeña, señalando que se le escribió a la abogada de la cantante, Soledad Lizardo, haciéndole una propuesta formal de convivencia, pero no han recibido respuesta.