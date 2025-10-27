lunes 27  de  octubre 2025
FAMOSOS

Christian Nodal asegura que paga millones por pensión alimentaria de Inti

El intérprete mexicano emitió un comunicado en el que desmiente los señalamientos y asevera que, desde la separación, ha enviado millones para el beneficio de la pequeña

Christian Nodal se presenta en el escenario durante las sesiones acústicas del Latin Grammy, el 16 de octubre de 2024 en Los Ángeles, California.

Christian Nodal se presenta en el escenario durante las sesiones acústicas del Latin Grammy, el 16 de octubre de 2024 en Los Ángeles, California.

AFP/Matt Winkelmeyer
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- En las últimas semanas, Cazzu ha usado el poder de los medios para exponer las dificultades que las madres solteras atraviesan. Específicamente, la intérprete ha compartido experiencias personales cómo el pago de una pensión alimentaria justa para Inti y el permiso de viaje que la pequeña también requiere por parte de su ex, Christian Nodal.

En agosto, la cantante argentina dijo durante su participación en el programa Venga la alegría, de TV Azteca: " No tenemos un acuerdo que yo considere justo (sobre la pensión alimentaria) porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo".

Lee además
Artista y creadora de contenido chilena Fernanda Villalobos, mejor conocida como Katteyes, presenta su canción Ven Acá  video
MÚSICA

Katteyes da un nuevo paso en la industria musical con "Ven Acá"
Sophie Turner posa mientras celebra el lanzamiento del Spritz Counter de St-Germain Hugo en Bergdorf Goodman el 16 de julio de 2024 en la ciudad de Nueva York. 
CELEBRIDADES

Captan a Sophie Turner y Chris Martin en cita romántica en Londres

Entonces, enfatizó que no pretendía demandar al mexicano y agradeció poder generar suficientes ingresos para mantener a su pequeña. "Tengo el potencial de trabajar. Puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear. Y una batalla legal con un sistema de leyes familiar tan patriarcal, la verdad es que en este momento no creo tener la energía para elegir ese camino", confesó.

Recientemente, el presentador Javier Ceriani reveló en su programa de YouTube la presunta cifra que El Forajido envía a Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre de pila de la artista, para el sustento de la pequeña, alegando que es de tan solo 2.500 dólares.

“Lo que le paga Nodal a Cazzu para que ella mantenga a su hija en la Argentina es humillante. La cifra es muy por debajo de lo que es la canasta familiar de una madre soltera, sólo unos míseros 2,500 dólares”, comentó el 14 de octubre.

Además, el comunicador alegó que presuntamente la trapera es la que asume los gastos del kínder, la obra social, vestimenta y el lugar donde viven.

Respuesta de Nodal

Tras la acusación, el intérprete mexicano emitió un comunicado en el que desmiente los señalamientos y asevera que, desde la separación, ha enviado millones para el beneficio de la pequeña.

"A pesar de que no existe un acuerdo mutuo entre las partes, y de que la madre de su pequeña hija, de dos años, ha manifestado públicamente su inconformidad, Christian Jesús González Nodal ha cumplido de manera formal y documentada con todas sus obligaciones económicas, aportando mucho más de to exigido por la Ley Argentina, mediante sumas que ascienden a múltiples millones de pesos mexicanos, plenamente respaldadas con comprobantes oficiales. Cualquier versión contraria es falsa, y su difusión solo perjudica emocionalmente a la pequeña hija de mi representado, quien merece estar alejada de toda controversia mediática", reza un documento difundido por el abogado César Muñoz, representante del sonorense al que tuvo acceso Univisión.

Sobre el permiso de viaje para la bebé, el comunicado asevera:

"En cuanto a los viajes internacionales, es falso que los permisos hayan sida "unilaterales: Christian Jesús González Nodal NUNCA se ha negado a otorgarlos, incluso cuando las solicitudes se han hecho sin la anticipación debida".

En este sentido, el equipo legal de Nodal acusa a Cazzu de vulnerar el proceso legal y de manipular la opinión pública para su beneficio.

"Por otro lado, la madre de la pequeña ha hablado públicamente sobre una de las mediaciones que se llevó a cabo en los últimos meses. Estos son procesos de carácter confidencial y protegidos por la Ley Argentina, y su divulgación pública constituye una falta que vulnera la naturaleza del procedimiento".

"Estos temas familiares no deberían usarse para generar polémica bajo el pretexto de concientizar, y mucho menos cuando, bajo ese mismo intento, se recurre a la mentira o a versiones distorsionadas de los hechos, ya que ello sólo prolonga el conflicto y daña a la menor", agregó.

En el escrito, también se informa sobre los procesos legales que han seguido para que Nodal pase tiempo suficiente con la pequeña, señalando que se le escribió a la abogada de la cantante, Soledad Lizardo, haciéndole una propuesta formal de convivencia, pero no han recibido respuesta.

Temas
Te puede interesar

Rosalía estrena "Berghain", primer sencillo de su nuevo álbum

Muere la cantante y actriz Floria Márquez durante concierto en Venezuela

Austin Butler y Michael B. Jordan podrían protagonizar nueva versión de "Miami Vice"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Voluntarios trabajan en la selección y empaque de las ayudas para los damnificados.
AYUDA

Sur de Florida se convierte en centro de acopio masivo para el Caribe ante furia del huracán Melissa

Bogi Nils Bogason, presidente de Icelndair, corta la torta que anuncia el inicio de los vuelos entre Miami e Islandia.
A VIAJAR

Aerolínea Icelandair comienza a volar a Miami

Melissa, el decimotercer fenómeno ciclónico de la temporada 2025.
TEMPORADA

El huracán Melissa sube a categoría máxima y se dirige a Jamaica

El campus de la Universidad de Florida
ENTRE LAS MEJORES

Dos universidades de Florida encabezan el ranking de la mejores universidades del país, según City Journal

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado asegura que Maduro inició la guerra contra los venezolanos: "Trump la está deteniendo"

Te puede interesar

El presidente Donald Trump habla con los medios de comunicación a bordo del Air Force One en Doha el 25 de octubre de 2025, mientras realiza una escala para reabastecimiento de combustible en su camino a Malasia para la cumbre de la ASEAN.
Política

Los argumentos de Trump que descartan su postulación a la vicepresidencia en 2028

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen referencial de la patrulla de la Policía de Miami-Dade.
SUCESOS

Familiares denuncian abandono en caso de joven apuñalado en Gladeview

Votantes en Miami-Dade acuden a las urnas.
ELECCIONES

Comienzan las votaciones anticipadas en Miami-Dade y Monroe

Un tercio de los adolescentes encuestados por Common Sense Media dice afirma mantener intercambios con compañeros de IA que implican interacciones sociales, tecibir apoyo moral o vínculos afectivos
EMPRESAS

Acciones de Qualcomm se disparan por procesadores para Inteligencia Artificial

El presidente Donald J. Trump recibe a su homólogo argentino Javier Milei.
CASA BLANCA

Trump felicita a Milei por su "victoria aplastante" en legislativas de Argentina