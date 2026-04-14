martes 14  de  abril 2026
MÚSICA

Celia Cruz ingresa al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2026

Celia Cruz recibirá el reconocimiento en la categoría Early Influence Award, que distingue a artistas cuya música han influido en la evolución del rock & roll

Exhibición en honor al legado de Celia Cruz.&nbsp;

Exhibición en honor al legado de Celia Cruz. 

Cortesía/ Celia Cruz Foundation

MIAMI.- La legendaria cantante cubana Celia Cruz figura entre los artistas que serán incorporados al Rock & Roll Hall of Fame en 2026, que incluye a Phil Collins, Billy Idol y Iron Maiden, informó la organización.

Celia Cruz recibirá el reconocimiento en la categoría Early Influence Award, que distingue a artistas cuya música y estilo han influido de manera directa en la evolución del rock & roll y en la cultura musical. Junto a ella serán homenajeados en esta categoría Fela Kuti, Queen Latifah, MC Lyte y Gram Parsons.

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"Ser incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll es el mayor honor de la música. Esperamos celebrar a estos artistas extraordinarios en la ceremonia de este año", dijo John Sykes, presidente del Salón de la Fama del Rock & Roll, en un comunicado divulgado el lunes.

Otros homenajeados

En la categoría principal de intérpretes los artistas seleccionados para ingresar en el Salón de la Fama en 2026 son Phil Collins, Billy Idol, Iron Maiden, Joy Division / New Order, Oasis, Sade, Luther Vandross y Wu-Tang Clan.

Asimismo, el premio a la Excelencia Musical será otorgado a Linda Creed, Arif Mardin, Jimmy Miller y Rick Rubin, mientras que el premio Ahmet Ertegun recaerá en el productor y figura televisiva Ed Sullivan.

La ceremonia de 2026 se llevará a cabo el 14 de noviembre en Los Ángeles, California.

Para ser elegibles, los artistas deben haber lanzado su primera grabación comercial al menos 25 años antes del año de nominación.

En esta edición, Phil Collins, Luther Vandross y Wu-Tang Clan fueron nominados por primera vez, mientras que otros como Billy Idol, Iron Maiden, Oasis y Sade ya habían sido considerados en ocasiones anteriores.

FUENTE: EFE

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