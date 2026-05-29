Príncipe heredero de Noruega acorta viaje a Japón por la salud de su esposa

La fotografía, tomada el 10 de agosto de 2024, muestra a la princesa heredera Mette-Marit de Noruega (derecha) y al príncipe heredero Haakon de Noruega reaccionando al final del partido por la medalla de oro de balonmano femenino entre Noruega y Francia de los Juegos Olímpicos de París 2024, en el estadio Pierre-Mauroy en Villeneuve-d'Ascq, al norte de Francia.

OSLO.- La familia real de Noruega informó este viernes de que el príncipe heredero Haakon Magnus acortará en un día un próximo viaje a Japón debido al estado de salud de su esposa, la princesa Mette-Marit , quien padece una enfermedad pulmonar incurable.

El príncipe Haakon tiene previsto viajar a Japón la próxima semana y el palacio señaló que mantendrá la visita a Tokio el 1 al 3 de junio, pero que cancelaba una visita a la ciudad de Hachinohe, originalmente prevista para el 4 de junio.

A Mette-Marit se le diagnosticó en 2018 una forma rara de fibrosis pulmonar que provoca dificultades respiratorias, lo que en repetidas ocasiones la ha obligado a tomar baja médica o a reducir sus obligaciones oficiales.

Haakon declaró el martes que la salud de Mette-Marit había empeorado recientemente y que estaba "preocupado".

La princesa ha sido vista recientemente en público con una cánula conectada a un dispositivo de oxígeno que llevaba un empleado del palacio.

La corona noruega anunció en diciembre que la princesa podría necesitar un trasplante de pulmón.

Mette-Marit, que se casó con Haakon en 2001, ha pasado meses difíciles bajo el escrutinio público.

Escándalos

En enero salieron a la luz documentos que revelaban su amistad y su contacto frecuente con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein entre 2011 y 2014. Epstein falleció en 2019.

Además, su hijo de una relación anterior, Marius Borg Hoiby, fue juzgado a comienzos de este año por violación, cargo que él niega. El veredicto está previsto para el 15 de junio.

FUENTE: AFP