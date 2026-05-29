viernes 29  de  mayo 2026
PREMIOS

Hollywood celebra los Golden Trailer Awards

De 19 categorías, la gala se expandió a las más de 100 rúbricas que reconocen al cine, la televisión y otros medios en la actualidad

Golden Trailer Awards.

Golden Trailer Awards.

Captura de pantalla/Instagram/@goldentrailer

LOS ÁNGELES.- Cuando Mónica Brady y Evelyn Watters buscaban producir un tráiler en los años 1990, notaron que los creativos de uno de los nichos más omnipresentes del cine eran prácticamente anónimos. Fue así que decidieron crear los Golden Trailer Awards, que este jueves celebraron su 26ª edición en Los Ángeles.

Esta gala que honra a los mejores y más atractivos avances de las películas debutó en 1999 en Nueva York, con el director Quentin Tarantino entre sus jurados.

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Esta comunidad era "totalmente desconocida", a pesar de que los tráileres "son para algunos cinéfilos una de las mejores cosas, si no la mejor, de ir al cine", dijo a AFP Brady, cofundadora y productora ejecutiva de la premiación.

"No tenían los créditos en los tráileres, ni en las películas. No había ni siquiera un directorio para encontrarlos".

De 19 categorías, la gala, que se mudó a la meca del cine y ha contado con jueces como Glenn Close, Benicio Del Toro y Pedro Almodóvar, se expandió a las más de 100 rúbricas que reconocen al cine, la televisión y otros medios en la actualidad.

Este jueves el galardón a Mejor del espectáculo, la estatuilla más codiciada de la noche, se la llevó el adelanto de Proyecto Fin del Mundo**, de la agencia Wild Card Creative Group.

Pero ¿qué hace a un tráiler destacar del resto?

"Un gran gancho", explicó a AFP Watters, la otra cofundadora y directora ejecutiva de los Golden Trailer Awards.

Tiene que traer "una historia innovadora, personajes convincentes, un momento emotivo, y algo que las audiencias no hayan visto antes", aseguró.

"Un tentador aperitivo"

Un tráiler exitoso es "un tentador aperitivo", resumió Watters.

El balance perfecto reside en considerar lo que los estudios y las plataformas de streaming quieren y crear una "experiencia visceral", añadió Mark Dacey, vicepresidente sénior y director creativo ejecutivo de Create Advertising Group.

Se trata de montar un rompecabezas, opinó Taylor Engel, jefe creativo de una compañía que llegó con 16 nominaciones este año por trabajos ligados a Pecadores, Tron: Ares y Only Murders in the Building, entre otros.

La materia prima proviene de los estudios, que pueden enviar escenas o la película completa.

El desafío creativo está en combinar imágenes, audio y efectos para "mostrar la película en cierta manera", añadió el director.

El nicho ha evolucionado a lo largo de las décadas, marcado por una fuerte competitividad. En la disputa por conquistar a los estudios, muchas piezas han ido directo al cementerio de tráileres, sin ver la luz del día.

"Hay tanto contenido hoy en día que el objetivo del tráiler no es solo mostrar la película lo mejor posible, sino destacar entre algunos de los otros tráilers que hay", agregó Dacey.

En este contexto, no es extraño para estos artistas escuchar que el avance fue mejor que la película, algo que incluso tiene su propia categoría en la premiación: el Golden Fleece, que este año disputan piezas de "Shell", protagonizada por Elizabeth Moss, y el horror The Strangers: Chapter 3, entre otros.

Sin IA

Pero a pesar de la demanda y la competitividad, Taylor Engel sostuvo que no sienten, por ahora, la presión de la expansión de la inteligencia artificial que preocupa a otros sectores de Hollywood.

El creativo detalló que la toma de decisiones para cada cuadro de los preciosos segundos disponibles es crucialmente humana.

"Cada corte tiene una razón muy específica: por qué combinas un plano con cierta música, y por qué no tomamos simplemente las líneas de diálogo directamente de la película", dijo.

"La IA puede mejorar en recrear lo que se ha hecho en el pasado, pero lo que es emocionante acerca de los tráileres es cuando ves algo que no has visto antes, hecho de una manera diferente", completó.

FUENTE: AFP

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