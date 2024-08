Céline Dion condena el uso de "My Heart Will Go On" en mitin de Donald Trump

MIAMI.- La cantante Céline Dion , a través de su equipo de relaciones públicas, se pronunció tras el uso de la canción My Heart Will Go On en un mitin del expresidente Donald Trump , realizado en Montana.

"Hoy, el equipo de gestión de Céline Dion y su sello discográfico, Sony Music Entertainment Canada Inc., se enteraron del uso no autorizado del video, la grabación, la interpretación musical y la imagen de Céline Dion cantando My Heart Will Go On en un mitin de campaña de Donald Trump / JD Vance en Montana", inicia el texto.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Celine Dion (@celinedion)

"De ninguna manera está autorizado este uso, y Céline Dion no avala este ni ningún uso similar", añade.

El reclamo culmina con un particular cuestionamiento al equipo de campaña de Trump: "…Y en serio, ¿ESA canción?".

Casos similares

No es la primera vez que Céline Dion traza un límite con el expresidente de Estados Unidos.

En 2017, la artista canadiense rechazó ser parte de los artistas que participaría en la ceremonia de la toma de posesión de la presidencia, reseñó People.

La crítica de Dion se suma a la de John Fogerty de Creedence Clearwater Revival en 2020, cuando envió un mensaje a Trump por usar el tema de la banda Fortunate Son durante su campaña de reelección, informó la revista Rolling Stone.

"Escribí esta canción porque, como veterano, me disgustaba que se permitiera que algunas personas fueran excluidas de servir a nuestro país porque tenían acceso a privilegios políticos y financieros. También escribí sobre las personas ricas que no pagan su parte justa de impuestos. El señor Trump es un claro ejemplo de ambos problemas. El hecho de que el señor Trump también avive las llamas del odio, el racismo y el miedo mientras reescribe la historia reciente es una razón más para estar preocupado por el uso que hace de mi canción", señaló Fogerty.

Igualmente, el equipo de Phill Collins demandó, según Consequence of Sound, por el uso no autorizado In the Air Tonight en un mitin que realizó en Iowa.

La agencia de noticias Associated Press también destacó que artistas y albaceas de patrimonios de grandes músicos se han opuesto a que Donald Trump use sus temas en la campaña, destacando casos como Bruce Springsteen, Neil Young, a familia de Tom Petty , los herederos de Leonard Cohen y The Rolling Stones.