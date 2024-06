Céline Dion es ovacionada en el estreno de su documental en Nueva York

Durante su discurso, envió principalmente un mensaje a sus tres hijos: René-Charles, de 23 años, y los gemelos Nelson y Eddy, de 13; frutos de su relación con su difunto esposo René Angélil.

"No estaría aquí sin el amor y el apoyo diario de mis maravillosos hijos. Gracias, René-Charles. Gracias Nelson. Gracias, Eddy. Muchas gracias", comentó.

La intérprete también agradeció a su doctora Amanda Piquet, quien la ha ayudado a seguir adelante, y a la documentalista Irene Taylor Brodsky, quien capturó momentos vulnerables de su condición para visibilizar el padecimiento y crear consciencia sobre este síndrome.

Asimismo, Céline, de 56 años, agradeció a sus seguidores por enviarle mensajes de apoyo desde que compartió su diagnóstico.

"Su presencia en mi viaje ha sido un regalo sin medida. Su amor y apoyo interminables en todos los problemas me han llevado a este momento".

El documental

La intérprete de My Heart Will Go On explicó que durante el proceso de conocer más sobre la enfermedad se sintió como una manzana que no podía darle a sus fanáticos nada extraordinario. Sin embargo, el apoyo de amigos y seguidores ha sido tan grande que ha dejado atrás las comparaciones y apreciar lo significativo de su lucha.

"No puedo creer lo afortunada que soy de tener amigos en mi vida. Gracias a todos ustedes desde el fondo de mi corazón por ser parte de mi viaje. Esta película es mi carta de amor para cada uno de ustedes", dijo mientras se secaba las lágrimas.

Dion aseveró que espera que pronto pueda volver a reunirse con el público que tanto le ha dado.

"Espero verlos a todos de nuevo muy pronto", concluyó.

I Am: Céline Dion se estrena en la plataforma de streaming el 25 de junio.