Celinés Toribio: "Quiero que se hagan más películas con mejores guiones"

La actriz dominicana, que se ha abierto paso en Hollywood en producciones junto a Vin Diesel y Michelle Rodríguez, encarna a la madre del personaje de Ozuna en la película Qué Leones, que se exhibe en varios cines de Miami, entre ellos, Silverspot Cinema, en Downtown Miami.

“No le teman a salir de la zona de confort para empezar de cero en busca de ese sueño. Y de eso va esta película: de luchar por los sueños y no darse por vencido, de creer en sí mismo y en Dios”, expresó Celinés Toribio a DIARIO LAS AMÉRICAS.

La nueva apuesta de Caribbean Cinemas RD y Spanglish Movies es la secuela de Qué León, ambas tratan sobre la vida de una pareja cuyos padres se oponen a la relación.

“No tienen que ver la primera para entender la segunda. Mi personaje, Dalila de León ahora es la voz de la conciencia, porque Tito es un nuevo rico y lo quiere todo, y mi deber es calmarlo. En la primera parte se la pasaba peleando”, contó Toribio.

La historia

Dirigida por Frank Perozo, la trama de esta comedia romántica gira en torno a la vida de Nicole (Clarissa Molina) y José Miguel (Ozuna), cuya relación se desestabiliza cuando ella sospecha que él la engaña. A esa situación de pareja se suma la noticia que el padre de José Miguel anuncia que se casará con una mujer mucho más joven que él.

Casper Smart, Geraldine Bazán, María Elisa Camargo, Miguel Céspedes y Raymond Pozo completan el reparto.

“En la primera los personajes de Clarissa y Ozuna se enamoraron y los papás no querían esa relación. En la segunda les pasa un montón de cosas, porque se van a Nueva York en busca del sueño americano. Los papás vuelven a estar en contra, pero se van a reír porque suena a drama pero es comedia”, dijo.

“Lo más cómico es ver a Raymond Pozo, que encarna al papá de Nicole, Camilo León, compitiendo y peleando, con sus ocurrencia. Los personajes de Ozuna y Clarissa pelean mucho también. Los otros personajes entran cada uno con la misión de separar a los principales”, agregó.

Su interpretación

Aunque Toribio aun no es madre, le impregnó al rol ese amor incondicional que siente por los suyos.

“No soy mamá, no me fui a una memoria sensorial, no tuve que recordar cómo fue mi mamá conmigo, pero me parezco mucho en el amor incondicional hacia la familia. También nos parecemos en que tiene palabra y ama incondicionalmente a su familia”, señaló.

Precisamente, fue ese desafío de interpretar en la pantalla grande un rol que no conocía en la vida real lo que la sedujo, además, el hecho de que la película cuente con el respaldo de compañías que defienden la calidad en el séptimo arte.

“Fue un reto interpretar a una mamá cuando no lo soy. También quise ser parte de Caribbean Cinemas y Spanglish Movies, que son dos compañías que están haciendo buen cine latino, son dos casas productoras y distribuidoras que defienden el buen contenido. Y yo me identifico mucho con la misión de ellos”, indicó.

“Para mí es importante que no solamente el guion se parezca a lo que yo busco, sino que la producción esté bien hecha. Y esta película está muy bien hecha, tienen que verla, tiene un lindo mensaje”, añadió.

Su filosofía

Eso es justamente lo que la actriz y productora desea aportar a la industria del cine en su país, la cual considera goza de “muy buena salud” con una veintena de producciones anuales.

“Tenemos directores de cine que están yendo a festivales importantes, pero la mayoría de las películas son de drama o biopics (filmes biográficos), historias serias a contar. Creo que vamos por muy bien camino con 20 películas por año gracias a una ley de cine. Si fuera doctor, diría está en perfecto estado”, valoró.

“Quiero que se hagan más películas con mejores guiones”, agregó.

Con la motivación de contar a través del cine la vida de grandes figuras de la historia dominicana y apoyar el cine independiente, Toribio fundó Esencia Films, con compañía mediante la cual puso en marcha varios proyectos, entre ellos un filme infantil y una película de acción en la que actúa el hijo de Juan Luis Guerra, Jean.

“Las películas taquilleras no deben ser solamente las que nos hacen reír. Hay muchas historias de héroes, heroínas y grandes personalidades de nuestra historia dominicana que vale la pena contar y darles a conocer a los millennials la lucha de esas personas. Soy muy amante de los biopics”, expuso.

Apostando por el buen cine

Fue a través de su propia compañía que vieron la luz varias producciones, entre ellas una sobre una gran estrella del cine de su país.

“Hice uno que se llamó María Montez, que fue la primera mujer dominicana que conquistó Hollywood en los años 40. Ella hizo 26 películas para los Estudios Universal, Cobra Woman, Ali Baba y los 40 ladrones; fue muy famosa. Y me quedan un montón de biopics por hacer”, dijo.

Y será de la mano de Esencia Films que continuará apostando por el cine del cual quiere ser parte.

“También hice Los fabulosos, una película de niños. Quiero volver a hacer otro filme para niños, porque el cine dominicano está creciendo, pero hay muy poco cine infantil y me llama la atención, es divertido, porque es darle oportunidad a los que van creciendo, me encanta sembrar para el futuro. Hice El rey de La Habana, que fue coproducida con España, abrió el festival de San Sebastián y la actriz principal, una cubana, ganó la Concha de Plata”, recordó.

“Creé Esencia Films y le puse ese nombre porque me gusta el tipo de película que uno sale del cine y al otro día todavía recuerda una escena o un mensaje. Tiene que dejarnos algo, tiene que tener mi esencia”, añadió.

La actriz, quien también estudio Comunicación Social, insistió que su camino en Hollywood no ha sido fácil y que ha tenido que empezar una y otra vez, tanto en su vida profesional como en el plano personal.

“Hollywood es muy difícil, porque cuando voy a una audición hay 50 mujeres que lucen igual que yo, pero son más jóvenes o más flacas, entonces uno se siente menos o empieza a preguntarse si está en el camino correcto. Pero cuando te dan una oportunidad en Hollywood, equivale a los cinco años en los que no te la dieron, uno está apostando al león mayor”, manifestó Toribio, que radica hace una década en Los Angeles.

“Fue difícil porque me fui de Nueva York donde hice radio y televisión, donde la gente me quería mucho. Y dejé esa zona de confort, creo que soy la reina de empezar de cero: empecé de cero hace 10 años cuando me fui a Los Angeles sola, empecé de cero hace dos años cuando me divorcié en mis cuarentas, así que empezar de cero se vale”, agregó.

Contó que su matrimonio con Giancarlo Chersich, quien fuera su mánager, fracasó tras intentos fallidos de concebir.

“Llevaba 10 años de casada. Fue muy difícil porque intenté tener bebés y no pudimos, no cuajamos la mezcla, eso deterioró la relación. Me hice cuatro in vitro, me inyectaba hormonas todos los días. Fue mucha frustración de mujer por no complacer la foto perfecta de un matrimonio que al final no resultó, y ahora mi ex y yo somos los mejores amigos”, reveló.

Con la mira en el futuro

Toribio, quien anhela un día tomar las riendas y ser la capitana de una producción cinematográfica, estrenará este verano A tiro limpio, película que produjo y en la que también actúa.

“Sí, me encantaría dirigir. Creo que voy a empezar con un cortometraje, porque es más fácil. Señores, hacer una película es más difícil, es un matrimonio”, dijo.

Este 2020 también saldrá en Me gusta la tuya, de Roberto Ángel Salcedo; en la película mexicana Infelices para siempre, de Noé Santillán-López, con Angelica Aragón; y participará como productora asociada en No es lo que parece, el nuevo filme de Caribbean Cinemas, con Gaby Espino y Fabián Ríos.