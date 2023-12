Centro Kennedy honra a Queen Latifah y a Billy Crystal

Las premiaciones del Centro Kennedy constituyen la distinción cultural más prestigiosa de la capital estadounidense.

Ganadora de un Grammy, premio de la industria musical estadounidense, la pionera del rap Queen Latifah se hizo conocida con su primer álbum All Hail the Queen, lanzado en 1989, y en particular con su éxito Ladies First, que le allanó el camino para una próspera carrera en el hip-hop, el cine y la producción.

"Me siento honrada de estar incluida en esta increíble lista de artistas", dijo la cantante de 53 años, que ya actuó tres veces en el escenario del Kennedy Center.

Conocido por su larga trayectoria como cómico, marcada por éxitos cinematográficos como Cuando Harry conoció a Sally, el actor Billy Crystal, de 75 años, también se declaró: "feliz de formar parte de este grupo fantástico de artistas".

"Comencé a actuar a los cinco años, haciendo reír a mis padres y a mi familia. Estas risas me han acompañado durante toda mi vida y mi carrera. Ojalá hubieran estado en el Kennedy Center para este evento excepcional", dijo.

Otros homenajeados

Otra de las premiadas será Renée Fleming, una de las mejores sopranos del mundo, ya recompensada con varios Grammy a lo largo de una carrera que la ha llevado a presentarse en los principales escenarios.

Dionne Warwick, intérprete de éxitos como Don't Make Me Over, Walk On By y I Say a Little Prayer, recibirá su homenaje a los 82 años, tras haber seducido a una nueva generación de fans gracias a su activa presencia en redes sociales.

El rey de la música disco Barry Gibb, autor de más de mil canciones, se hizo célebre con el grupo Bee Gees, que integró junto a sus dos hermanos y con los cuales interpretaron éxitos arrolladores como los que formaron parte de la banda original de la película Fiebre del sábado a la noche.

La cantante Gloria Stefan, homenajeada por el Kennedy Center en 2017, animará la ceremonia, de la cual una versión editada será difundida por la cadena CBS y la plataforma Paramount+ el 27 de diciembre.

FUENTE: AFP