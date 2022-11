Certamen de belleza en EEUU podrá excluir a mujeres trans

Aunque Green aseguró que la organización estaba violando una ley contra la discriminación, este miércoles 1ro de noviembre tres jueces de la Corte de Apelaciones coincidieron en que el certamen podía no aceptar a las mujeres transgénero.

"Miss Estados Unidos de América expresa su mensaje en parte a través de quién elige como sus concursantes, y la Primera Enmienda le otorga el derecho de hacerlo", dijo Lawrence VanDyke, uno de los jueces a cargo del caso.

Ante la sentencia, la abogada que representó a Miss United States of America LLC, Christiana Kiefer, dijo a la revista People que no se puede omitir la realidad biológica, y que esto perjudica a las mujeres.

"Ignorar la realidad biológica de que los hombres y las mujeres son diferentes perjudica a las mujeres y sus oportunidades de competir, sobresalir y ganar, desde atletas femeninas marginadas en sus propios deportes hasta mujeres que compiten en concursos de belleza en el escenario nacional", argumentó Kiefer.

La Corte de Apelaciones enfatizó que el concurso Miss Estados Unidos de América, a diferencia de los concursos de Miss USA, piden a sus participantes que cumplan con una serie de requisitos como el hecho de que deben haber nacido mujer.

Aunque el abogado de Green no se ha manifestado, en 2019 la modelo rechazó en una entrevista que se les prohíba a las mujeres transgénero competi. "Es muy arbitrario. No creo que a alguien no se le deba permitir competir simplemente porque son transgénero. Las mujeres transgénero son iguales a las mujeres cisgénero".

En 2021, Reuters informó que la demanda fue desestimada, lo que hizo que Green apelara la sentencia que el pasado miércoles fue nuevamente rechazada debido a que el juez Carlos Bea y Van Dyke consideran que la naturaleza del concurso sería alterada y viola los derechos de la Primera Enmienda.

"El concurso no podría comunicar 'la celebración de las mujeres biológicas' si se viera obligado a permitir que Green participe", dijo Van Dyke en el fallo.