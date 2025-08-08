Elizabeth Gutiérrez: "Estoy de regreso y con muchas ganas"

La actriz Elizabeth Gutiérrez posa en la alfombra roja del estreno en Miami de la serie Velvet, el nuevo imperio.

MIAMI.- Elizabeth Gutiérrez considera que nunca es tarde para volver a empezar. La actriz vive con emoción su regreso a la pantalla chica en la piel de una poderosa y sofisticada empresaria a quien encarna en Velvet, el nuevo imperio.

La serie, que Telemundo transmite de lunes a viernes en el espacio de las 9 pm, es una adaptación moderna de la producción española Galerías Velvet. Bajo la dirección de Miguel Varoni, esta versión transporta la trama al mundo de la moda en Nueva York en la actualidad.

“Fue muy bonito regresar, ver a gente conocida, conocer a nuevas personas, una combinación de las dos cosas. Todo el mundo se portó divinamente conmigo, me trataron súper especial, me dieron una bonita bienvenida que hizo que me sintiera más cómoda a la hora de interpretar mi personaje, que impacta con ese carácter fuerte de quítate tú para ponerme yo. Y creo que eso se está viendo, la química de los personajes se ve en pantalla, porque cuando tus compañeros te hacen sentir bien, todo fluye. Así que me he sentido muy agradecida con la bienvenida y el cariño que me dieron; me sentí como si nunca me hubiese ido”, expresó Elizabeth Gutiérrez en una entrevista que concedió a DIARIO LAS AMÉRICAS vía Zoom.

“Y me encantó trabajar por primera vez con el gran director Miguel Varoni. Es divino, fue súper divertido y lindo trabajar con él”, añadió sobre la experiencia de ponerse bajo las órdenes del protagonista de Pedro, el escamoso.

Gutiérrez da vida al personaje de Sara, la hija de un magnate de Manhattan que destaca en los negocios y en la sociedad por ser culta, poliglota y segura de sí misma, pero también es calculadora y decidida a siempre conseguir lo que se propone. Sara sostiene un matrimonio abierto, pero cuando se involucra con Alberto (Yon González) desata una tormenta de pasión que sabrá manejar con estrategia, frialdad y control.

“Sara es una mujer con mucho carácter, es medio egoísta porque realmente no le importa lo que piensen los demás; solo le importa lo que ella quiere, lo que se le antoja. Le encanta la moda, tiene una personalidad fuerte, dice las cosas como son en tu cara, sin pelos en la lengua. Así que estoy fascinada de interpretarla”, contó.

La actriz enfatizó que al igual que su personaje, ella también sabe lo que quiere.

“Ella es un poquito más ruda que yo, pero sí definitivamente creo que nos parecemos en el carácter, porque sabe lo quiere. Y yo, definitivamente, también sé lo que quiero en mi vida. También nos encanta también la moda, ¿a qué mujer no le gusta el fashion? Me encanta vestirme y jugar con la vestimenta que se ponía Sara”, comentó sobre lo que ambas tienen en común.

A la pregunta de si cree en la idea moderna de las relaciones abiertas o el poliamor, algo que experimenta su personaje, contestó:

“Pa’ llá, pa’ llá. Yo soy muy a la antigüita, así que nada, eso no va conmigo. No importa que los tiempos hayan cambiado, pero eso sí que no va”, dijo.

Su público, su motivación

Asimismo, la actriz de origen mexicano reconoció que su regreso al set de televisión le causó una gran preocupación.

“Lo que más me preocupaba era conectar con mi público. Eso para mí siempre es muy importante, que conecte con mi público, que guste lo que estoy haciendo, que ellos puedan sentir mis emociones, que se conecten con ese personaje que estoy haciendo. Y gracias a Dios me han recibido bien. Todos los comentarios que he recibido han sido muy lindos. Estoy súper agradecida con todo el cariño que me da el público después de tantos años, que quieran seguir viéndome, interpretando estos personajes. Me siento muy afortunada y agradecida con ese cariño”, manifestó.

Para Gutiérrez, es esencial sentirse desafiada cuando escoge un proyecto actoral. Y fue eso precisamente lo que encontró en la nueva Velvet de Telemundo.

“Busco que sea un reto, que me saque de la zona de confort. Este personaje es muy complejo, porque siento que lo que está pasando dentro de ella es más de lo que dice, entonces interpretar eso, poder conectar con esa parte, es muy especial. Y esos son los personajes que yo escojo, personajes que me lleven fuera de ser yo, que sean un reto, que me ayuden a crecer y me empujen a ser mejor”, dijo.

Sobre la tendencia hoy en día que apunta hacia los remakes de producciones exitosas, comentó:

“Me gusta la idea de buscar nuevas historias, pero también las adaptaciones, ¿porque no repetir algo que fue tan exitoso como Velvet y traerlo a la actualidad con la frescura de estos tiempos? Me parece muy bien. Y a la gente le gusta, porque la serie está siendo todo un éxito”.

“Siempre está ese temor de las comparaciones, pero creo que los tiempos han cambiado mucho y apostar por esto con esa frescura ha gustado. Y me parece perfecto que busquemos nuevas historias, pero que también podamos traer las historias de antes y adaptarlas para contarlas nuevamente”, agregó.

Si pudiera volver a contar una historia, sería El rostro de Analía, que protagonizó en 2009

“Me gustaría una nueva Analía. Fue muy exitosa y me llevó a otro nivel actoral, así que siempre será especial para mí. Estoy bromeando, pero sí me han dicho en comentarios que he leído que quieren que hagamos Analía 2”, contó.

Un firme regreso

A las mujeres que al igual que ella se alejaron de su profesión por cuidar a sus familias, les dice que vale la pena retomar sus proyectos sin arrepentimientos por aquello que pusieron en pausa, sin importar el motivo.

“Nunca es tarde para empezar de donde lo dejaste. Me gusta pensar que no estoy empezando de cero, sino desde mi experiencia. Y vamos para adelante. Aquí estoy de regreso con muchas ganas de crear, de crecer profesional y personalmente, casi las mismas o más que tenía cuando empecé. Así que nunca es tarde. Confíen en lo que Dios les manda y van a estar donde tienen que estar; no importa el tiempo. Si algo va a ser para ti, lo será”.

Aseguró que después de Velvet vendrán otros proyectos, incluso volver a hacer teatro en Miami.

“Hay muchas propuestas, ideas y ganas de hacer, aunque todavía no hay nada concreto. Hay muchas cosas que se están ajustando. Pero este es el comienzo del regreso, de seguir caminando en mi trayectoria. Si se diera la oportunidad [de hacer teatro en Miami], estaría fascinada. Yo escojo mis proyectos cuando conecto con un personaje que quiera interpretar. Entonces, ya sea teatro, cine o televisión, mientras sea un buen proyecto, eso es lo más importante para mí”.

Gutiérrez se autodefine como una mujer sencilla y alegre, sobre todo, optimista.

“Me gusta reírme todo el tiempo. Mi hija me dice: ‘mami, tú vives en las nubes’. Y prefiero vivir así y no pensar en la maldad. Yo digo que vivo en Narnia. Pienso en todo lo bonito. Obviamente, hay cosas que afectan, pero me gusta siempre ser positiva, ver la solución en vez del problema. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero así trato de ver la vida, a la ligera; enfocándome en mí, en lo que es importante para mí y no prestarle tanta atención a lo demás”.