miércoles 26  de  noviembre 2025
Cher negocia con Netflix realización de una docuserie sobre su vida

La docuserie también coincidiría con el lanzamiento de la segunda parte de sus memorias Cher: The Memoir, Part Two

La cantante estadounidense Cher posa con su premio Bambi como ícono del arte y la humanidad durante la ceremonia de entrega del premio de medios alemán Bambi en Múnich, sur de Alemania, el 13 de noviembre de 2025.&nbsp;

La cantante estadounidense Cher posa con su premio Bambi como ícono del arte y la humanidad durante la ceremonia de entrega del premio de medios alemán Bambi en Múnich, sur de Alemania, el 13 de noviembre de 2025. 

AFP/Michaela Stache
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Los años podrán pasar, pero si de algo estamos seguros es que Cher continúa posicionándose como una artista referente de la cultura pop. A sus 79 años, la intérprete continúa sumando proyectos profesionales, y ahora se conoce que estaría negociando con la plataforma de streaming Netflix una docuserie sobre su vida.

Según medios británicos, la cifra por la que se cerraría el acuerdo es de unos 13 millones de euros, y la producción llegaría en 2026 bajo el nombre Sharing Her Story.

La producción

Serían 13 episodios, de 50 minutos, en los que la artista repasará aspectos de su vida profesional, pero también abordará las historias de amor que ha vivido, tomando en cuenta sus matrimonios con Sonny Bono y Gregg Allman.

La docuserie también coincidiría con el lanzamiento de la segunda parte de sus memorias Cher: The Memoir, Part Two.

"No es la primera vez que la intérprete comparte con el público su historia de vida. En 2013 ya realizó un documental llamado Dear Mom, Love Cher, donde se explicaba la vida de su madre, Georgia Holt, que también fue cantante y actriz, y que tuvo una curiosa trayectoria personal: se casó hasta en seis ocasiones. Aunque la protagonista de Hechizo de luna y su hermana, Georganne Bartylak, no se ponen del todo de acuerdo en este aspecto: la protagonista de Netflix piensa que fueron seis veces, su hermana asegura que llegaron a ser ocho", recuerda la revista ¡HOLA!.

Cher ha compartido en diversas oportunidades algunos aspectos de su vida, como su casi milagroso nacimiento hasta la complicada relación que tuvo con su padre, John Sarkisian. Además de haber crecido en un orfanato en Pensilvania porque sus padres tenían problemas de adicciones.

