Obligan a El Puma a bajarse de un avión tras altercado con tripulación

José Luis Rodríguez, El Puma , en la eliminación de Top Chef VIP.

MIAMI. - El reconocido cantante venezolano, José Luis Rodríguez, conocido como " El Puma ", protagonizó un incidente a bordo de un vuelo de American Airlines que cubría la ruta entre Quito, Ecuador y Miami, siendo finalmente expulsado de la aeronave. Un video del altercado no tardó en viralizarse.

El audiovisual, difundido ampliamente en redes sociales y medios tradicionales, muestra un tenso intercambio entre el artista y un miembro de la tripulación, presuntamente el jefe de cabina.

Según las imágenes, le pidieron al cantante que descendiera del avión de inmediato. Rodríguez, visiblemente contrariado, se dirige a su teléfono celular mientras graba el momento.

"No me siento bien y de parte de la tripulación no me dejan estar acá, primera vez en mi vida", expresó.

Tras el ultimátum, el intérprete de Dueño de nada recogió su equipaje y abandonó el vuelo.

Según la versión preliminar proporcionada a medios de comunicación por su exmánager, Beatriz Parga, el conflicto se originó cuando el pasajero que iba al lado de El Puma se disgustó por el maletín en el que el cantante llevaba medicinas que necesita tras su doble trasplante pulmonar.

Esta discusión habría escalado, derivando en la intervención de la tripulación y la posterior expulsión del artista.

Declaraciones

Tras el revuelo que provocó la situación, el intérprete rompió el silencio y contó su versión de los hechos a través de un video en sus redes sociales.

"Me sentí vejado, humillado. Me echaron como a un delincuente de un avión de American Airlines", se lamentó.

Rodríguez detalló que el problema surgió por el bolso de mano que contenía sus medicamentos esenciales. Aseguró que la situación escaló luego de que hiciera un comentario sobre la tripulación, que fue malinterpretado.

Afirmó haber intentado revertir la situación, incluso pidiendo disculpas directamente al personal.

"Tres veces le pedí disculpas, tres. Me humillé y le digo: ‘Créame que me están haciendo mucho daño si me hacen esto. Estoy sin dormir, estoy muy cansado, no me siento bien, me van a hacer un daño muy fuerte'", contó.

A pesar de sus repetidas disculpas, el capitán tomó la decisión de expulsarlo.

Finalmente, El Puma exigió a la aerolínea una disculpa oficial y habló en nombre de todos los pasajeros al decir que merecen ser tratados bien.

“Somos seres humanos que se meten en un espacio pequeño, muy reducido, durante horas. Que uno tiene que tener un beneplácito, tiene que estar tranquilo espiritualmente”, concluyó.