martes 23  de  diciembre 2025
SÉPTIMO ARTE

Chris Evans regresa como Capitán América en "Avengers: Doomsday"

Marvel está preparando poco a poco el terreno para Doomsday, que llegará a los cines en menos de un año

El actor Chris Evans

El actor Chris Evans

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Marvel Studios finalmente ha lanzado en línea el primer tráiler de Avengers: Doomsday, después de que se proyectara en cines antes de las primeras funciones de Avatar: Fire and Ash. El primer tráiler revela que Steve Rogers, el Capitán América interpretado por Chris Evans, regresará en la próxima aventura de los Vengadores.

El estreno está previsto para el 18 de diciembre de 2026. Como sorpresa, el Capitán América es padre de un recién nacido.

Lee además
Thomas Hirschhorn, Art Center 6 (Blow Down) [Centro de arte 6 (Reducción)], 2001, instalación, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Donación de la Colección Meana Larrucea  
PATRIMONIO

Museo Reina Sofía inaugura nuevo espacio con instalación de Thomas Hirschhorn
El logo de la plataforma Spotify en un dispositivo.
MÚSICA

Spotify confirma hackeo a catálogo musical

Marvel está preparando poco a poco el terreno para Doomsday, que llegará a los cines en menos de un año. Según se informa, en las próximas semanas se publicarán más avances centrados en otros personajes.

Embed

El tráiler de Capitán América se filtró en internet antes de su estreno en cines, y esta semana también apareció en las redes sociales un avance centrado en Thor.

Joe y Anthony Russo, quienes anteriormente dirigieron Capitán América: El Soldado de Invierno, Capitán América: Civil War, Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, y que regresan para Doomsday, publicaron un breve comunicado en su página de Instagram.

“El personaje que cambió nuestras vidas. La historia que nos unió a todos. Siempre supimos que volveríamos a esto…”, escribieron sobre el Capitán América.

Evans no es la única estrella original de Los Vengadores que vuelve para una nueva aventura. Robert Downey Jr. también regresa, pero no como Tony Stark. En cambio, cambiará su armadura de Iron Man para interpretar al villano definitivo, el Doctor Doom, en esta película que transcurre en el multiverso.

Temas
Te puede interesar

Lucrecia conmemora 30 años de trayectoria con una gira internacional

Con quién volar Miami–Bogotá–Miami, cuatro opciones

Sandra Bullock y Keanu Reeves se reúnen a 30 años del estreno de "Speed"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La nobel María Corina Machado.
RECONOCIMIENTO

Doral inmortalizará a la nobel María Corina Machado con avenida frente al Comando Sur

Clientes adquieren electrodomésticos en una tienda en Houston, Texas.
INFORME

La economía de EEUU registra un fuerte crecimiento en el tercer trimestre

Vuelo con migrantes deportados.
INMIGRACIÓN

EEUU triplica incentivo para inmigrantes indocumentados que opten por la autodeportación; $3,000 recibirán

Mario Martínez, de 40 años, es el presunto sospechoso en este caso.
TRAS LAS REJAS

Exempleado de Bank of America enfrenta cargos por explotar a residente vulnerable en Miami

Nicolás Maduro, gobernante autoritario de Venezuela, en la mira de EEUU, 
CONFLICTO

Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia para tratar la situación en Venezuela

Te puede interesar

Un pasajero en el aeropuerto con su pasaporte y boleto en mano.
MIGRACIÓN

EEUU modifica el proceso para visas de trabajo H-1B ¿Quiénes tendrán prioridad?

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Las grandes cadenas de tiendas y centro comerciales anuncian cierres y horarios especiales en Nochebuena y Navidad.
IMPORTANTE

¡No se quede fuera! Conozca qué abre y qué cierra en Navidad y Nochebuena en el sur de Florida

Mario Martínez, de 40 años, es el presunto sospechoso en este caso.
TRAS LAS REJAS

Exempleado de Bank of America enfrenta cargos por explotar a residente vulnerable en Miami

Momento en el que se ve al sujeto vandalizando la menorá.
SUCESO

Violento acto contra menorá genera conmoción en Miami-Dade durante Hanukkah

Una tienda Publix en Miami-Dade.
PRESTE ATENCIÓN

Navidad en Florida: Publix y grandes minoristas cierran este jueves