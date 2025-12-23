Chris Evans regresa como Capitán América en "Avengers: Doomsday"

MIAMI.- Marvel Studios finalmente ha lanzado en línea el primer tráiler de Avengers: Doomsday, después de que se proyectara en cines antes de las primeras funciones de Avatar: Fire and Ash. El primer tráiler revela que Steve Rogers, el Capitán América interpretado por Chris Evans , regresará en la próxima aventura de los Vengadores.

El estreno está previsto para el 18 de diciembre de 2026. Como sorpresa, el Capitán América es padre de un recién nacido.

Marvel está preparando poco a poco el terreno para Doomsday, que llegará a los cines en menos de un año. Según se informa, en las próximas semanas se publicarán más avances centrados en otros personajes.

El tráiler de Capitán América se filtró en internet antes de su estreno en cines, y esta semana también apareció en las redes sociales un avance centrado en Thor.

Joe y Anthony Russo, quienes anteriormente dirigieron Capitán América: El Soldado de Invierno, Capitán América: Civil War, Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, y que regresan para Doomsday, publicaron un breve comunicado en su página de Instagram.

“El personaje que cambió nuestras vidas. La historia que nos unió a todos. Siempre supimos que volveríamos a esto…”, escribieron sobre el Capitán América.

Evans no es la única estrella original de Los Vengadores que vuelve para una nueva aventura. Robert Downey Jr. también regresa, pero no como Tony Stark. En cambio, cambiará su armadura de Iron Man para interpretar al villano definitivo, el Doctor Doom, en esta película que transcurre en el multiverso.