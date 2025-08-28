Chris Martin y Gustavo Dudamel, una amistad que conquista Wembley

Chris Martin de Coldplay se presenta en una parada de la gira mundial Music of the Spheres de la banda en el Estadio Allegiant el 6 de junio de 2025 en Las Vegas, Nevada.

MIAMI.- En un encuentro musical que desafía géneros, Chris Martin , el carismático líder de Coldplay , y el renombrado director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel han consolidado una amistad artística que ha tenido como escenario un ícono mundial: el estadio Wembley .

Como parte del 50.º aniversario de El Sistema de Orquestas Juveniles de Venezuela, la Orquesta Simón Bolívar abrió la residencia de Coldplay durante su gira Music of the Spheres, fusionando potencia sinfónica con energía pop en cada presentación. Martin no dudó en afirmar que esta era su orquesta favorita en el mundo.

Desde el 22 de agosto hasta el 8 de septiembre, la orquesta abrirá las diez fechas de la residencia de Coldplay en Londres, ofreciendo al público un espectáculo donde lo clásico y lo contemporáneo se dieron la mano. El 26 de agosto, uno de los conciertos fue transmitido en vivo por YouTube, llevando esta unión de estilos a millones de espectadores alrededor del planeta. La colaboración también incluyó una sesión de grabación en los legendarios Abbey Road Studios, reforzando el carácter histórico de esta unión musical.

Martin y Dudamel

La relación entre Martin y Dudamel no surgió de la nada. Su primera colaboración se remonta al Super Bowl 50 en 2016, cuando el director condujo a jóvenes músicos del programa YOLA (inspirado en El Sistema) en la presentación de Coldplay.

Dos años más tarde volvieron a coincidir en el centenario de la Filarmónica de Los Ángeles, donde Martin participó como invitado especial. Aquellos encuentros sembraron la semilla de una amistad que hoy florece en grande.

En medio de la emoción de Wembley, Chris Martin se refirió a Dudamel como su hermano y lo describió como: “una inspiración para la banda y para jóvenes de todo el mundo”. Dudamel, por su parte, aseguró que este tipo de colaboraciones reflejan su visión de la música como un puente sin fronteras, capaz de unir audiencias diversas y transmitir esperanza.