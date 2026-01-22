jueves 22  de  enero 2026
Cinco claves de las nominaciones al Óscar 2026

A continuación cinco hechos destacados de las nominaciones para la 98ª edición de los premios que se entregarán el 15 de marzo en Hollywood

Sinners es una mezcla de horror, acción, drama y comedia que explora la cultura afroamericana de una forma nunca antes vista.&nbsp;

Sinners es una mezcla de horror, acción, drama y comedia que explora la cultura afroamericana de una forma nunca antes vista. 

Cortesía/Worthi

LOS ÁNGELES.- La cinta de época y vampiros Sinners marcó un nuevo récord este jueves con 16 nominaciones para los premios Óscar, pero esa no fue la única sorpresa de los anuncios de la Academia.

Desaires y sorpresas

Cada año, las nominaciones a los Óscar generan angustia por los nombres que no fueron mencionados. En esta oportunidad la figura de mayor perfil en ser desairada fue Ariana Grande.

La sensación del pop obtuvo en 2025 una nominación a mejor actriz de reparto por la primera película de Wicked, pero este año se quedó fuera a pesar de interpretar un papel más destacado en la segunda parte de la adaptación de Broadway.

Wicked: Por siempre no logró ninguna nominación, en contraste con la primera parte que tuvo 10 nominaciones y ganó dos Óscar.

Otras notables omisiones fueron la de la actriz Chase Infiniti, de One Battle After Another, y la del actor Paul Mescal de Hamnet.

Pero entre las sorpresas estuvo la nominación a mejor actor de reparto del veterano Delroy Lindo, de Sinners, y en la misma categoría de Elle Fanning, con el drama familiar noruego Sentimental Value.

¿El último acto de Warner?

Es raro que un solo estudio de Hollywood tenga dos películas favoritas a los Óscar.

Pero Warner Bros arrasó con Sinners, que consiguió 16 nominaciones, y One Battle After Another con 13.

El estudio ha apoyado recientemente propuestas originales de cine de autor como el éxito de terror Weapons (1 nominación) de Zach Cregger y Mickey 17 de Bong Joon-ho junto con filmes más comerciales como Superman y Una película de Minecraft.

Paradójicamente, ese éxito llega en lo que podría ser el último acto del estudio centenario como distribuidor independiente, pues Warner Bros es objeto de una feroz puja entre Paramount Skydance y Netflix, que quieren comprarlo.

Los récords

Sinners obtuvo un récord de 16 nominaciones, pero no fue el único con nueva marcas.

La expansión internacional del cuerpo votante de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas se hizo sentir.

Este año hay un récord de cuatro nominaciones de interpretaciones en idiomas distintos del inglés.

Entre ellas figuran tres actores noruegos de Sentimental Value -Renate Reinsve, Stellan Skarsgard e Inga Ibsdotter Lilleaas-, y el brasileño Wagner Moura, protagonista de Agente secreto.

Mientras tanto, Chloe Zhao, directora de Hamnet, se convirtió en la segunda mujer en lograr múltiples nominaciones a mejor dirección, después de Jane Campion.

Zhao ya había ganado en esa categoría con Nomadland, que también recibió el Óscar a mejor película.

Mejor casting

Otra novedad en esta edición de los Óscar, es el premio a mejor casting, después de crear la de mejor película animada en 2002.

Por ser una primera vez, no se sabe realmente qué buscan los votantes: "¿Es el poder de atraer estrellas? ¿Cohesión del elenco? ¿Descubrir un nuevo talento?", se preguntó el experto en premios de Variety, Clayton Davis.

Al final, la categoría reflejó en gran medida a los favoritos a mejor película, con las nominaciones de Hamnet, Marty Supremo, One Battle After Another, Agente secreto y Sinners.

Chalamet supremo

A sus 30 años, Timothée Chalamet acumuló su tercera nominación a mejor actor con Marty Supreme, después de Call Me By Your Name, en 2018, y Un completo desconocido, en la que encarna a Bob Dylan, el año pasado.

Probablemente una de las mayores estrellas de su generación, Chalamet también obtuvo una nominación por ser el productor de Marty Supreme, un relato semificcionado del talentoso y ambicioso jugador de tenis de mesa en un Nueva York y Japón de la década de 1950.

¿La tercera será la vencida para Chalamet en los Óscar de marzo?

Aunque compite contra Leonardo DiCaprio, las posibilidades de Chalamet se ven reforzadas por el sólido desempeño de Marty Supreme, que sumó nueve nominaciones este jueves y que ya le valió el Globo de Oro a mejor actor en una película de comedia el 11 de enero.

La cinta superó las expectativas de la mayoría de los expertos, con otras nominaciones a mejor dirección para Josh Safdie, mejor fotografía y mejor diseño de producción, lo que sugiere que los votantes de los Óscar están prestando mucha atención.

