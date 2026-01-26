Cole Tucker revela sexo de su segundo hijo junto a Vanessa Hudgens

MIAMI.- La actriz y cantante Vanessa Hudgen y su esposo, el exjugador de béisbol profesional Cole Tucker, tienen dos hijos: uno nacido en julio de 2024 y otro que nació hace dos meses, en noviembre . Sin embargo, nunca habían confirmado detalles sobre los pequeños, como sus nombres o géneros.

No obstante, durante un episodio del podcast Baseball Isn't Boring, Tucker reveló que su hijo mayor es un niño y su bebé recién nacida es una niña.

"Tenemos uno de cada uno", respondió cuando el presentador Rob Bradford le preguntó si él y su esposa tenían hijos o hijas. "Tengo hijos de 7 semanas y de un año y medio. ¡Estoy en plena faena!", añadió.

Hudgens y Tucker se casaron en Tulum, México, en diciembre de 2023. La actriz conocida por la franquicia de High School Musical y el exjugador profesional fueron vinculados sentimentalmente por primera vez en noviembre de 2020.

Paternidad

En el podcast Baseball Isn't Boring, Tucker habló sobre su vida como padre de dos niños pequeños.

"Hago muchas caminatas con mis hijos, subiendo y bajando cuestas, como si estuviera empujando un trineo. Creo que estoy en bastante buena forma para ser padre. Estoy en excelente forma de padre, gateando mucho. Siento que hago ejercicios parecidos al yoga", destacó.

Por su parte, Hudgens reflexionó con franqueza sobre las alegrías (y los retos) que conlleva ser madre de dos niños pequeños en una publicación de Instagram de diciembre.

"Bueno, no he ido a ninguna fiesta navideña ni siquiera he salido de casa en estas fiestas. La vida con un recién nacido, jajaja, así que aquí les dejo una foto mía de tiempos más sencillos, cuando bailaba sobre las mesas. ¡Qué año! De esto a ser madre de dos... ¡Qué viaje! ", escribió la cantante de Say OK.