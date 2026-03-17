Nadia Ferreira comparte imagen de hijo mayor de Marc Anthony junto a Marquitos

Nadia Ferreira deslumbra en la alfombra roja de la gala Gala Inaugural del Top 100 de Latina Powerhouse.

MIAMI.- Tras culminar la exitosa residencia Vegas... My Way!, Marc Anthony tomó las maletas y junto a su familia se retiró unos días para descansar, conectar con la naturaleza y crear nuevos recuerdos. De esta experiencia, Nadia Ferreira se ha encargado de compartir algunas imágenes en las redes sociales.

Sin embargo, la imagen que más ha encantado a los seguidores ha sido la del pequeño Marquitos junto a su hermano mayor Ryan Muñíz, fruto de la relación del cantante con Dayanara Torres.

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En la fotografía se puede apreciar a ambos sentados en una vereda de piedras dando la espalda a la cámara. Marquitos parece tocar las rocas mientras Ryan lo observa concentrado. "Chilling with big bro (Pasando el rato con mi hermano mayor)", escribió la modelo paraguaya y etiquetó a Ryan en la publicación.

Hijo Nadia Ferreira y Marc Anthony Marquitos, el primogénito de Nadia Ferreira junto a Marc Anthony, y Ryan Muñiz, hijo del cantante con Dayanara Torres. Captura de pantalla/Instagram/@nadiaferreira

La postal a conquistado los corazones de varios fanáticos, quienes celebran que los hijos de Marc Anthony puedan establecer un vínculo pese a la diferencia de edad (20 años para ser exactos).

Vínculo

Ryan es el menor de los dos hijos que el intérprete de Vivir mi vida y la exmiss Universo tienen en común. Durante su relación, dieron la bienvenida al mundo a Cristian, quien actualmente tiene 25 años.

No obstante, ha sido Ryan a quien más se le ha visto cerca del primogénito de Ferreira, quien además se encuentra en la dulce espera de su segundo bebé con Marc Anthony.

Este hecho podría suponer que mantienen un vínculo cercano con su padre y busca estar en la vida de sus hermanos pequeños.