Compositor Vibarco logra cinco nominaciones en los Latin Grammy 2025

MIAMI.- El compositor colombiano Vicente Jiménez Gómez del Barco, conocido artísticamente como Vibarco, se consolida como uno de los talentos más destacados de la música latina al recibir cinco nominaciones directas en la 26.ª edición de los Latin Grammy 2025, además de sumar cinco participaciones indirectas, acumulando un total de 10 menciones en diversas categorías.

Estos logros convierten a Vibarco en el compositor colombiano con mayor número de nominaciones este año, un reconocimiento que resalta su trayectoria y el impacto de su labor creativa en la industria musical. Las nominaciones directas del artista abarcan algunas de las categorías más importantes del certamen, consolidando un momento histórico en su carrera.

Entre las nominaciones de Vibarco se encuentran:

Álbum del Año por Papota, el trabajo discográfico de CA7RIEL & Paco Amoroso.

Canción del Año, con dos temas: El Día del Amigo (también nominada a Mejor Canción Pop) y Tetas de CA7RIEL & Paco Amoroso (también nominada a Mejor Canción Alternativa).

Con estas menciones, Vibarco marca un hito tanto a nivel personal como para la industria musical colombiana, consolidando el reconocimiento internacional del talento del país.

Trayectoria y logros

Nacido en Medellín, Vibarco ha desarrollado una carrera versátil como compositor y solista, con el objetivo de poner en alto el nombre de Colombia. Su trayectoria comenzó en Warner Chappell Music, donde compuso para artistas de renombre mundial como Maluma, Aitana, Beele, Morat, Anitta, CA7RIEL y Shakira, entre otros.

A lo largo de su carrera, Vibarco ha sido nominado a los Grammy Anglo y Latin Grammy, y ha recibido tres premios ASCAP, consolidando su reputación como un creador prolífico y reconocido internacionalmente.

En 2022 lanzó su primer EP como solista, WASH, explorando géneros como el urbano latino, pop y salsa. Con un estilo nostálgico y emotivo, ha logrado conectar profundamente con su audiencia, consolidándose como uno de los nombres más prominentes de la música colombiana contemporánea.

Con estas nominaciones, Vibarco continúa su ascenso en la industria musical, demostrando que el talento colombiano sigue dejando huella en los escenarios internacionales.