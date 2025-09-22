lunes 22  de  septiembre 2025
CELEBRIDADES

Tom Holland hospitalizado tras accidente en rodaje de "Spider-Man 4"

La producción de "Spider-Man 4" sigue adelante bajo estrictos protocolos de seguridad, con la esperanza de que Tom Holland se reincorpore sin complicaciones

El actor Tom Holland como Spider- Man.&nbsp;

El actor Tom Holland como Spider- Man

Europa Press/Marvel Studios
Por Patricia Guillén

MIAMI.- El actor británico Tom Holland fue hospitalizado de urgencia este fin de semana tras sufrir un accidente mientras filmaba una escena de acción en Spider-Man: Brand New Day, la esperada cuarta entrega de la saga del Hombre Araña dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). El incidente tuvo lugar en Leavesden Studios, en Watford, Inglaterra, uno de los estudios más reconocidos por albergar grandes producciones cinematográficas del Reino Unido.

De acuerdo con informes de The Sun y Deadline, Holland sufrió un golpe en la cabeza durante la filmación de una secuencia que involucraba acrobacias complejas. Además del actor, una doble femenina que participaba en la escena también fue trasladada al hospital por precaución. Los primeros reportes indican que Holland fue diagnosticado con una conmoción cerebral, aunque su estado se encuentra estable y fuera de peligro.

Lee además
El príncipe Harry de Gran Bretaña, duque de Sussex, en el centro de Londres el 6 de junio de 2023. 
REALEZA

Príncipe Harry pacta con el rey Carlos III volver a Reino Unido
El reguetonero B King. 
SUCESOS

Denuncian la desaparición del reguetonero colombiano B King en México

Fuentes cercanas a la producción explicaron que la prioridad inmediata fue garantizar la seguridad del equipo y del actor. "El equipo médico del set actuó de inmediato y Tom recibió atención especializada antes de ser trasladado a un hospital cercano", señalaron. Asimismo, agregaron que Holland tomará un breve descanso para recuperarse completamente, y se espera que regrese al rodaje dentro de unos días, siempre bajo supervisión médica.

Suspendidas las grabaciones

El director de la película, Destin Daniel Cretton, y el equipo de producción suspendieron temporalmente las grabaciones mientras se evaluaba la situación. “Estamos revisando todos los protocolos de seguridad para asegurarnos de que este tipo de accidentes no se repitan. La prioridad es la salud de Tom y de todo el equipo”, comentó una fuente cercana a Marvel.

Spider-Man: Brand New Day continuará la historia de Peter Parker tras los eventos de Spider-Man: No Way Home (2021). La película se centra en un Peter Parker más introspectivo y solitario, quien decide concentrarse plenamente en su papel como Spider-Man, enfrentándose a nuevos desafíos y villanos que pondrán a prueba su valentía y su sentido de la responsabilidad. El estreno oficial está programado para el 31 de julio de 2026, aunque algunos expertos del sector advierten que incidentes de este tipo podrían generar leves retrasos en la producción.

Vale mencionar que, este tipo de accidentes en los sets de películas de acción no son inéditos en la industria cinematográfica, incluso en producciones de Marvel. En ocasiones anteriores, actores como Robert Downey Jr. y Chris Hemsworth también sufrieron lesiones leves durante filmaciones de escenas de riesgo, lo que ha llevado a los estudios a implementar medidas de seguridad más estrictas y a contar con equipos médicos especializados en el set.

Estable y consciente

Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial por parte del actor ni de su representante, aunque medios internacionales como The Independent y ComicBook.com han seguido de cerca la situación, reportando que Holland se encuentra estable y consciente. Los fanáticos de todo el mundo han mostrado su preocupación y solidaridad a través de redes sociales, enviando mensajes de apoyo y deseándole una pronta recuperación al actor.

La producción de Spider-Man: Brand New Day sigue adelante bajo estrictos protocolos de seguridad, con la esperanza de que Holland pueda reincorporarse sin complicaciones. La franquicia de Spider-Man es una de las más importantes del MCU, y cualquier retraso podría tener impacto en la planificación de próximos proyectos relacionados con Marvel. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que la prioridad de todos sigue siendo la salud y bienestar del actor, por encima de cualquier calendario de filmación o estrategia de estreno.

Temas
Te puede interesar

Monica Bellucci sobre Tim Burton: "Siempre tendrá un lugar único en mi corazón"

Semana de la Moda de Milán recuerda a Armani

Excluyen a Sarah Ferguson, exesposa del príncipe Andrés, de organización benéfica

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El jefe de seguridad Gene Ramírez, de los Seattle Sounders, y Luis Suárez, número 9, del Inter Miami CF, interactúan tras la final de la Leagues Cup entre los Seattle Sounders y el Inter Miami CF en el Lumen Field el 31 de agosto de 2025 en Seattle, Washington. Los Seattle Sounders ganaron 3-0. 
Fútbol

El partido en el que regresará Luis Suárez tras su sanción

Imagen referencial.
SIGUE LA CONTROVERSIA

Armas a la vista en Florida, ¿más seguridad o mayor peligro?

Actividad ciclónica en el Atlántico y el Caribe.
TEMPORADA CICLÓNICA

Huracán Gabrielle se fortalece en el Atlántico y expertos vigilan dos nuevas ondas tropicales

El buque de guerra de la Marina de los EEUU USS Lake Erie (CG 70) atraca en el Puerto de Balboa en la Ciudad de Panamá el 29 de agosto de 2025; se dirige al Caribe frente a las costas de Venezuela.
POLÍTICA

EEUU evalúa marco legal para ofensiva militar contra el narcoterrorismo transnacional

El Departamento de Justicia recuerda que desde 2007, la Health Care Fraud Strike Force ha imputado a más de 5.800 acusados.
ENGAÑO MILLONARIO

$38.4 millones, monto del fraude al Medicare por el que imputan a dos hombres de Florida

Te puede interesar

El presidente Donald Trump en la Casa Blanca. 
Combate al narcotráfico

Trump rechaza carta de Maduro con "invitación" al diálogo: "Está plagada de mentiras"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Migrantes cubanos en Rusia decidieron alistarse a las fuerzas militares rusas para obtener la residencia.
TESTIMONIOS

Cerca de 20.000 mercenarios cubanos en la invasión de Rusia a Ucrania con el silencio cómplice del régimen

Logo de la plataforma china TikTok, que ahora tiene posible o posibles compradores en EEUU.
CASA BLANCA

Oracle controlará el algoritmo de recomendaciones de TikTok en EEUU

El Departamento de Justicia recuerda que desde 2007, la Health Care Fraud Strike Force ha imputado a más de 5.800 acusados.
ENGAÑO MILLONARIO

$38.4 millones, monto del fraude al Medicare por el que imputan a dos hombres de Florida

El secretario del Tesoro de EEUU Scott Bessent.
POLíTICA EXTERIOR

Tesoro de EEUU está "listo para apoyar a Argentina"