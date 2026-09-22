martes 22  de  septiembre 2026
MEDIDAS

España abre un centro en La Habana para destrabar el colapso de visados en Cuba

La nueva dependencia, ubicada en el municipio Playa de La Habana, iniciará la atención gradual de citas a partir del 5 de octubre de 2026

La foto muestra a personas caminando y vehículos circulando a lo largo de una calle en La Habana, Cuba, el 11 de julio de 2026.

La foto muestra a personas caminando y vehículos circulando a lo largo de una calle en La Habana, Cuba, el 11 de julio de 2026.

AFP
Por ANDREINA PÉREZ

LA HABANA .- El Consulado General de España en la capital cubana anunció el inicio de operaciones de un nuevo Centro de Solicitud de Visados en Cuba, una medida destinada a descongestionar la sede consular oficial ante la elevada demanda de trámites migratorios generada en la isla.

Esta nueva sede es impulsada en gran medida por la Ley de Memoria Democrática para descendientes de españoles, reseña el portal web Diario de Cuba.

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La nueva dependencia, ubicada en el municipio Playa de La Habana, iniciará la atención gradual de citas a partir del 5 de octubre de 2026. La instalación asumirá la recepción de expedientes, verificación de identidades y toma de datos biométricos, además de la devolución de pasaportes. No obstante, las autoridades diplomáticas precisaron que la decisión final de concesión o denegación de visados continuará bajo la competencia exclusiva del Consulado General de España.

Calendario de atención y condiciones del servicio

  • Etapas de implementación: A partir del 5 de octubre, el centro gestionará los visados de estancia corta (Schengen) y la entrega de pasaportes. Desde el 12 de octubre asumirá las solicitudes de visados nacionales de estudios, trabajo y residencia no lucrativa, mientras que a partir del 19 de octubre procesará los visados para familiares de ciudadanos españoles y de la Unión Europea.
  • Costo de gestión y citas: El nuevo centro cobrará una tasa de servicio de 17 euros, valor adicional a los aranceles consulares correspondientes. Tras la suspensión del anterior sistema de reservas electrónicas Bookitit el pasado 18 de septiembre, los usuarios con solicitudes previas mantendrán sus turnos y serán contactados por la entidad, mientras que el público general podrá acceder a la nueva plataforma de citas en línea a partir del 1 de diciembre.

La apertura de esta oficina externa busca resolver el colapso operativo que afecta desde hace años a la sede diplomática española en La Habana, marcada por demoras prolongadas y denuncias por la venta ilegal de citas en el mercado informal. La alta demanda de nacionalizaciones y visados ha mantenido al consulado español bajo una fuerte presión logística en el contexto del actual flujo migratorio que atraviesa la nación caribeña.

FUENTE: Diario de Cuba

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