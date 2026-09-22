martes 22  de  septiembre 2026
MÚSICA

Dudamel reivindica la identidad latina durante acto en el Museo del Barrio de Nueva York

El evento fue organizado por la Embajada de España en Washington y el Caucus Hispano del Congreso, que preside el dominicano Adriano Espaillat

El director de la Filarmónica de Nueva York, Gustavo Dudamel, habla durante un evento el lunes 21 de septiembre de 2026, en El Museo del Barrio en Nueva York (Estados Unidos).

El director de la Filarmónica de Nueva York, Gustavo Dudamel, habla durante un evento el lunes 21 de septiembre de 2026, en El Museo del Barrio en Nueva York (Estados Unidos).

EFE/ Angel Colmenares

NUEVA YORK.- El venezolano Gustavo Dudamel, primer latino al frente de la Filarmónica de Nueva York, reivindicó este lunes su identidad venezolana y el poder de la música y el español como elementos de unión de la comunidad latina en Estados Unidos, durante un acto en el Museo del Barrio de Nueva York.

Dudamel, que fue el invitado de honor y fue recibido con aplausos, inició su breve charla asegurando que siempre, antes de decir que es músico, recuerda que es "venezolano de Barquisimeto", orgullo que ha llevado a todos los escenarios del mundo donde se ha presentado, como le aconsejó su tío antes de que emprendiera su viaje para dirigir durante 17 años la Filarmónica de Los Ángeles (California, EE.UU.).

Lee además
Vista de la exposición concebida junto a Sofia Coppola en el 20 aniversario del estreno de María Antonieta, el filme de culto que reinventó a la esposa de Luis XVI y la convirtió en un icono pop universal, este martes en el Palacio de Versalles
CINE

Versalles celebra 20 aniversario de la película "María Antonieta" con una exposición
La princesa Diana de Gales aparece en la foto antes de un concierto del oratorio Liverpool de Paul McCartney en Lille el 15 de noviembre de 1992.
REALEZA

Libro del hermano de la princesa Diana reabre viejas heridas en Buckingham

"Me dijo: 'Vas a recorrer el mundo, pero donde quiera que vayas debes llevar algo tuyo', y eso es lo que he tratado de hacer: llevar siempre conmigo a Barquisimeto, a mi Venezuela", indicó.

"Estoy convencido de que no solo ser, sino sentirme venezolano, ha marcado mi vida artística de manera fundamental. Ha impactado en mi forma de hablar, de soñar, de hacer música y dirigir una orquesta. Siento que no solo represento a Venezuela, sino a toda la hispanidad", afirmó.

Celebrar la identidad hispana

El evento fue organizado por la Embajada de España en Washington y el Caucus Hispano del Congreso, que preside el dominicano Adriano Espaillat. Al acto asistió la infanta Cristina, y se realizEl evento fue organizado por la Embajada de España en Washington y el Caucus Hispano del Congreso, que preside el dominicano Adriano Espaillat. Al acto asistió la infanta Cristina, y se realizó en momentos en que se celebra en el país el Mes de la Herencia Hispana. ó en momentos en que se celebra en el país el Mes de la Herencia Hispana.

Espaillat indicó a EFE que la embajada hizo la propuesta, que él aceptó con miras a buscar formas de que, entre el liderazgo de la comunidad, las nuevas generaciones aprendan español.

Dudamel elogió la diversidad de la música latina, que escuchaba en su hogar, y que "forma parte de mi cultura musical tanto como Beethoven, Wagner (...) y no hay ninguna contradicción en eso; al contrario, esa mezcla me ha hecho ser quien soy".

El venezolano recordó que la música latina es "profundamente rica", pero también está cargada de un sentido "que va más allá de la técnica: tiene un alma única que habla de aquello que nos duele y que nos mueve, la alegría de Celia Cruz, el dolor de Héctor Lavoe, Atahualpa Yupanqui, la verdad de Joan Manuel Serrat, de Carlos Vives, de Simón Díaz".

"Es parte de nuestro lenguaje común y ha sido el gran instrumento que hemos tenido para reflejar lo bueno y lo malo que nos ocupa. Nos permite crear belleza y alegría, nos permite narrar nuestras tragedias, nuestra voz", señaló, y acto seguido indicó que "algo muy similar ocurre con el español".

Además, destacó que el idioma español y la cultura que unen a los latinos "nos han hecho crear cosas maravillosas, nos han hecho ser una comunidad que brilla y que tira hacia adelante", y elogió "la solidaridad, la animosidad, la empatía, la valentía y el sentido de bien con el que vivimos".

Aseguró que es un "honor absoluto" dirigir la Filarmónica de Nueva York, una ciudad que, según dijo, ha sido profundamente marcada por la música y la cultura latina, "como bien lo sabía Leonard Bernstein", exdirector de la orquesta. "Me gusta recordar que la historia está viva", argumentó.

También tuvo un guiño hacia la política al señalar que cada día más "nuestros pueblos terminan sintiendo que la política representa agendas e intereses particulares, pero no representa a los ciudadanos y es en este momento de desgaste colectivo que el valor y la importancia del arte crece y se multiplica".

"Quiero que se lleven esto", dijo al dirigirse directamente a los asistentes: "En un mundo que no escucha, nosotros cantamos; en un mundo que significa diferencia, nosotros reivindicamos la amistad y la tolerancia, nos tomamos de la mano para abrazarnos. Creo que ese es nuestro 'latino way', que también podemos llamar la ruta de los latinos", afirmó.

Durante los dos paneles que se realizaron hubo consenso sobre el progreso de la comunidad y su poder económico, pero también sobre la necesidad de lograr mayor representación, unidad y responsabilidad para promover la lengua materna.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Museo George Lucas abre sus puertas al público

Gucci, Fendi y el nuevo Moschino protagonizan Semana de la Moda de Milán

Isla Colón: Donde la naturaleza virgen se encuentra con el lujo y el bienestar

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El congresista Carlos Giménez y la gobernante venezolana Delcy Rodríguez
DURA CRÍTICA

Congresista Giménez llama "sabandija" a Delcy Rodríguez tras su llegada a Nueva York

Manny Alfaro y Vidal Silva en una escena de la película The Uncles Request.
CINE

El filme "The Uncle's Request" aborda en Miami la impunidad y la memoria colectiva

La diseñadora de moda italiana Donatella Versace llega a la ceremonia fúnebre del diseñador de moda italiano Valentino Gavarani en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, en Roma, el 23 de enero de 2026.
MODA

Donatella Versace regresa a la moda con nuevo proyecto

El presidente Donald Trump responde preguntas de los medios de comunicación durante una conferencia sobre Irán desde la Casa Blanca en Washington, DC, 06 de abril de 2026. video
Política

La Casa Blanca lanza el canal Trump TV en plena batalla con algunos medios

Vista de la ciudad de Miami, una de las urbes con mayor desarrollo en el mercado inmobiliario.
BOLSILLOS PODEROSOS

Boom de lujo en Miami-Dade y Broward pese a altas tasas hipotecarias

Te puede interesar

La interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y al presidente estadounidense Donald Trump.
ACERCAMIENTOS

La Casa Blanca asegura que primer encuentro entre Donald Trump y Delcy Rodríguez será informal y breve

Por Julián Varela
Personas dejaron mensajes en favor de Wilber Garcés en el lugar donde fue baleado por un agente de ICE. En el recuadro su fotografía descargada de Facebook.   
EEUU

"Tengo la bala allí adentro todavía", cuenta migrante detenido por ICE

Imagen referencial
PATRÓN METEOROLÓGICO

Lluvias amenazan con agravar inundaciones urbanas en el sur de Florida

Así son los suplementos retirados del mercado por FDA. 
ALTA TOXICIDAD

FDA retira suplementos Niwali por peligro para la salud

Cruceros atracados en el puerto de Miami, Florida.
PUERTA AL MUNDO

Puerto de Miami supera los 10 millones de pasajeros y rompe récord histórico