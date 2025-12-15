lunes 15  de  diciembre 2025
Confirman presentación de Mariah Carey en los Juegos de invierno Milán-Cortina

La cantante, que actuará en el estadio de fútbol de San Siro en Milán el 6 de febrero, es la primera estrella internacional cuyo nombre se desvela

Mariah Carey presenta un premio en el escenario durante la 66.ª edición de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena el 4 de febrero de 2024 en Los Ángeles, California.

AFP/Amy Sussman/Getty Images

ROMA.- La estrella del pop estadounidense Mariah Carey cantará durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina (6-22 de febrero de 2026), anunció este lunes el comité organizador.

La cantante, de 56 años, que actuará en el estadio de fútbol de San Siro en Milán el 6 de febrero, es la primera estrella internacional cuyo nombre se desvela. Solo se había anunciado otra participante: la actriz italiana Matilda de Angelis.

"Reconocida mundialmente por su voz inimitable y por una obra musical capaz de atravesar generaciones y culturas, Mariah Carey encarna plenamente la emoción que acompaña la preparación de los Juegos", señaló este lunes la organización de Milán-Cortina 2026, que recuerda que el tema de la ceremonia de inauguración será "la armonía".

Además de en San Siro, la ceremonia se desarrollará simultáneamente, por primera vez en la historia de los Juegos, en otros tres lugares que acogerán pruebas: Cortina d’Ampezzo, Livigno y Predazzo.

En San Siro, donde suelen jugar los equipos de fútbol del Inter y del AC Milan, se esperan más de 60.000 espectadores, con entradas que van de 260 a 2.000 euros (305-2.348 dólares).

Hasta ahora han trascendido pocos detalles sobre el espectáculo de la ceremonia de inauguración, que será "un homenaje al espíritu italiano", con figuras como Leonardo da Vinci, y "un mensaje de paz para el mundo", indicó a mediados de octubre su director artístico Marco Balich, ya al frente de las ceremonias de los Juegos de 2006 en Turín y de 2016 en Río.

El espectáculo, de dos horas y media, prevé dar un gran espacio al "made in Italy", rindiendo homenaje al diseñador Giorgio Armani, milanés y aficionado al deporte, fallecido en septiembre.

"La ceremonia de inauguración de Milán-Cortina 2026, creada por Balich Wonder Studio, será una experiencia única: una gran unión colectiva que mezcla el espíritu italiano, la innovación, la emoción y la participación de artistas de renombre internacional", prometió la organización este lunes.

FUENTE: AFP

