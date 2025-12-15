lunes 15  de  diciembre 2025
Millie Bobby Brown revela cómo supo el final de "Stranger Things"

El episodio final de esta historia, titulado The Rightside Up, tendrá una duración de dos horas y se estrenará el 31 de diciembre en Netflix

Millie Bobby Brown asiste al estreno mundial de The Electric State de Netflix en The Egyptian Theatre Hollywood el 24 de febrero de 2025 en Los Ángeles, California.&nbsp;

Millie Bobby Brown asiste al estreno mundial de "The Electric State" de Netflix en The Egyptian Theatre Hollywood el 24 de febrero de 2025 en Los Ángeles, California. 

AFP/Kevin Winter
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Con el pasar de los días, los fanáticos de Stranger Things están cada vez más expectantes con el final de la serie de Netflix. Sin embargo, Millie Bobby Brown compartía la ansiedad de conocer cómo acabaría la producción que la llevó a la fama, y por ello ejecutó un plan para saberlo incluso antes que el resto de sus compañeros.

La intérprete de Eleven comentó en el programa The Tonight Show con Jimmy Fallon que previo a la última lectura del guion nadie conocía el final de la serie, o eso creía el equipo.

Millie confesó que ella sí conocía lo que ocurriría: "Me colé en la sala de guionistas y vi una pizarra con todos los finales escritos", confesó riendo.

En este sentido, la actriz aseveró que al ver lo que ocurriría solo pensó que tenía demasiadas cosas por procesar. Además, bromeó diciendo que le gusta chantajear a algunos miembros del equipo para conseguir sus objetivos. "Me gusta chantajear a los directores, tengo fotos de ellos en el instituto y les digo: ‘las publicaré si no me cuentas qué pasa’".

Final

Los fanáticos de Stranger Things podrán despedirse de la serie desde la gran pantalla. El episodio final de esta historia, titulado The Rightside Up, tendrá una duración de dos horas y se estrenará el 31 de diciembre simultáneamente en Netflix y en más de 350 salas.

Será la primera vez que un episodio de una serie de Netflix se estrene en cines. Los detalles sobre las proyecciones se anunciarán próximamente, según un comunicado de la plataforma de streaming.

En un reciente artículo para la revista Variety sobre la creación de la última temporada, sus creadores, Matt y Ross Duffer, expresaron su deseo de que el capítulo final pudiera disfrutarse en la gran pantalla.

