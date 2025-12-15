lunes 15  de  diciembre 2025
Organización Miss Universo traslada su sede administrativa a Nueva York

Raúl Rocha enfatizó que de esta manera se reitera el compromiso con la integridad institucional y se busca preservar el legado del certamen

Las concursantes participan en la competencia final del certamen Miss Universo 2025 en Nonthaburi el 21 de noviembre de 2025.

AFP / Lillian SUWANRUMPHA

AFP / Lillian SUWANRUMPHA
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- En medio de múltiples polémicas por vínculos de fraude y crimen organizado, por parte de los propietarios del popular certamen de belleza, y tras la salida de Mario Búcaro como director ejecutivo de la Organización, se dio a conocer que la sede administrativa del Miss Universo será trasladada de Ciudad de México a Nueva York.

La Gran Manzana fue durante décadas el hogar de la plataforma y el traslado se produce de forma inmediata. En un comunicado firmado por Raúl Rocha, se explica que la decisión responde a que México no brinda las condiciones para que se desarrolle las actividades de la organización.

Las concursantes participan en la competencia final del certamen Miss Universo 2025 en Nonthaburi el 21 de noviembre de 2025.
Organización Miss Universo anuncia salida de director ejecutivo
Miss Universo Venezuela 2024, Stephany Abasali del estado Anzoátegui, saluda mientras celebra tras ser coronada durante el certamen de belleza en Caracas el 5 de diciembre de 2024.
Miss Venezuela 2024 denuncia malos tratos por parte de organización del certamen

"Esta decisión surge de una evaluación exhaustiva y responsable de las condiciones actuales en México, las cuales no brindan un entorno adecuado ni estable para el funcionamiento seguro y eficaz de una organización internacional de esta envergadura", reza la misiva.

Igualmente, se informó que la Organización planea trasladar al personal que sea necesario y realizará nuevas contrataciones durante el proceso de transición.

En el comunicado, Rocha también enfatizó que de esta manera se reitera el compromiso con la integridad institucional, así como se busca preservar el legado de 74 años de historia.

Hace unas semanas, Rocha fue imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) de México por presuntamente estar vinculado en operaciones de tráfico de hidrocarburos, armas y colaboración con el crimen organizado.

Además, pese a ser parte de una lista del programa de testigos protegidos de la FGR, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias del empresario.

Previamente, las autoridades tailandesas habían emitido una orden de detención contra Jakkaphong "Anne" Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo. La acción está relacionada a una investigación por un presunto caso de fraude por aproximadamente un millón de dólares.

Adicionalmente, la coronación de Fátima Bosch como la actual Miss Universo ha sido empañada por señalamientos que aseveran que su triunfo fue comprado, debido a vínculos entre Rocha y Petróleos Mexicanos (Pemex), empresa en la que el padre de la miss es directivo.

