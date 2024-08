Confirman presentaciones de Karol G y Anitta en los MTV Video Music Awards

Shawn Mendes, LL Cool, Chappell Roan, Sabrina Carpenter, GloRilla, Benson Boone, Halsey, Lenny Kravitz y LISA, también tendrán presentaciones musicales.

Representación latina

En 2023, la cantante colombiana Karol G ganó su primer trofeo del Hombre en la Luna, por su colaboración con Shakira en el tema TQG. La medellinense debutó en la premiación con una interpretación de sus clásicos Oki Doki y Tá OK.

Este años, Carolina Giraldo Navarro compite en la categoría Mejor Latino.

"Su gira mundial Mañana Será Bonito se convirtió en la gira latina más taquillera de la historia para una mujer, según Billboard Boxscore. Su álbum Mañana Será Bonito la hizo la primera mujer, y solo el segundo artista en general, en encabezar el Billboard 200 con un álbum completamente en español. Sus muchos premios incluyen un Grammy, cinco Latin Grammys y los títulos de Mujer del Año y Mujer Latina del Año de Billboard 2024", reseñó la revista Billboard.

Por su parte, por tercer año consecutivo, Anitta llevará el funk brasileño al escenario de los MTV Video Music Awards.

Se prevé que la artista urbana tenga invitados especiales como Fat Joe, DJ Khaled y Tiago PZK.

"El año pasado, subió al escenario dos veces: primero con un popurrí de sus éxitos de Funk Generation Used to Be, Funk Rave y Grip, seguido de una actuación crossover de K-pop y música latina junto a TOMORROW X TOGETHER en Back for More. En 2022, interpretó un popurrí que incluyó Envolver, Bola Rebola y Vai Malandra".

Anitta se convirtió en 2022 en la primera artista brasileña en ganar en la categoría Mejor Latino por su éxito Envolver.