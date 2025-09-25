jueves 25  de  septiembre 2025
FIFA revela a Maple, Zayu y Clutch: las nuevas mascotas del Mundial 2026

La FIFA presentó a Maple, Zayu y Clutch, las mascotas del Mundial 2026. Descubre qué representan, sus colores y cuándo será el sorteo de grupos.

Captura de pantalla FIFA.com
Por Pedro Felipe Hernández

La FIFA presentó en redes sociales a las tres mascotas oficiales del Mundial 2026: Maple, Zayu y Clutch, quienes aparecieron en un video promocional como si fueran futbolistas.

En el adelanto solo se muestran sus siluetas, pero ya se reveló el rol de cada una:

Maple, portero.

Zayu, delantero.

Clutch, mediocampista.

Mascotas con identidad continental

Aunque aún no se ha mostrado el diseño completo, todo apunta a que cada mascota representará a una de las sedes del torneo:

Canadá → Maple, en color rojo.

México → Zayu, en color verde.

Estados Unidos → Clutch, en color azul.

Los tonos corresponden a las banderas de cada país, reforzando la idea de que cada personaje simbolizará la identidad nacional de las naciones anfitrionas.

¿Qué animales serán Maple, Zayu y Clutch?

Las especulaciones en redes no se hicieron esperar. Todo indica que podrían inspirarse en animales emblemáticos:

Un león para Canadá.

Un jaguar o pantera para México.

Un águila para Estados Unidos.

Cada figura reflejaría valores como fuerza, agilidad y espíritu competitivo, además de la pasión por el fútbol que une al continente.

Sorteo de grupos confirmado

Además de la presentación de las mascotas, la FIFA confirmó la fecha del sorteo oficial de grupos: se realizará el 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington D.C.. Ese evento definirá los cruces rumbo a la gran final del Mundial 2026.

