Conozca el trabajo que puede apreciar en las MIA Galleries

La artista Christina Pettersson ha dedicado su carrera a centrarse en la historia y el medio ambiente de su sur de Florida natal. Su trabajo multimedia revela una profunda lealtad a la naturaleza salvaje de una época pasada, la brujería de la noche y la experiencia de un mundo en declive. Es un escenario materializado desde los Everglades de su ciudad natal, que ha pasado toda su vida explorando. Ella eligió explorar este agujero de solución con los antiguos materiales naturales de carbón y tinta en paneles de madera para que los espectadores puedan comenzar a imaginar la experiencia de estar dentro de sus altas paredes de piedra caliza escarpadas, calentadas con helechos y salpicadas por el sol por los árboles arriba. Actualmente es Artista Residente en Deering Estate, Miami, FL.

We Inherit the Earth: Site and Memory in South Florida, en las MIA Galleries, tiene como objetivo visualizar (por un momento) la gloriosa tierra de Florida hace diez mil años, una tierra que era cientos de millas más ancha y cientos de pies más alta que hoy; y una vasta sabana llena de mamíferos de la Edad de Hielo y algunos de los primeros pueblos indígenas de Estados Unidos.

La exposición de Christina Pettersson también se presentará en las MIA Galleries.

Las obras de arte y los materiales de Gianna D, artista de medios mixtos nacida y criada en Miami, Florida, están inspirados en la vida cotidiana. Un tema recurrente a lo largo de su trabajo es la repetición: la idea de que una cosa / una marca / una acción diaria puede no parecer mucho sola, pero juntas forman el paisaje de nuestras vidas. Touch from Above es una serie inspirada en actos de bondad aleatorios. La exposición presenta 11 pinturas abstractas nuevas, de capas gruesas y laboriosas del artista, cada una rebosante de vibrantes remolinos de color. Los elementos escultóricos ondulados de las obras recuerdan los altos remolinos de los productos horneados decorados y pueden verse como tomas aéreas del mundo donde cada cucharada de glaseado representa un acto de bondad.

La muestra de Gianna D en las MIA Galleries se mostrará hasta el 17 de julio de 2021.

En las paredes del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) los viajeros se encontrarán algo de la esencia de la ciudad más multicultural de Estados Unidos, a través del trabajo de artistas que la habitan.

Gendry Sherer, directora de la división de Bellas Artes y Asuntos Culturales de MIA, ha dicho que el espacio tiene propósito de crear un ambiente acogedor para el viajero y que, a su vez, refleje la comunidad del sur de la Florida.

“Lo importante es tratar de fomentar el aeropuerto como conductor de la industria creativa y continuar apoyando la comunidad artística en Miami-Dade. Entonces seria ideal poder ayudar a más artistas y representar a nuestro condado dándoles a los visitantes una pequeña muestra de lo que podemos ofrecer cultural y artísticamente”.