Coronavirus enfrenta a Sophie Turner y Evangeline Lilly

La actriz de Juego de tronos cargó contra su compañera de profesión por su irresponsabilidad social por no respetar la cuarentena por el Covid-19. "Quédese en casa, no sea estúpido, incluso si valora su libertad, no sé, cuente su salud", dijo Turner en un directo de Instagram, en un claro dardo lanzado a Lilly y al resto de personas que piensan que el aislamiento es voluntario, o no es necesario.