miércoles 24  de  junio 2026
MÚSICA

Taylor Swift sorprende en concierto "Tight Ends and Friends" de Travis Kelce

La presentación de Taylor Swift tuvo lugar al final del recital, cuando para concluir cantó Love Story con Lainey Wilson

Taylor Swift celebra con Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs, tras derrotar a los Buffalo Bills 32-29 en el Juego de Campeonato de la AFC en el GEHA Field del Arrowhead Stadium el 26 de enero de 2025 en Kansas City, Misuri.&nbsp;

Taylor Swift celebra con Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs, tras derrotar a los Buffalo Bills 32-29 en el Juego de Campeonato de la AFC en el GEHA Field del Arrowhead Stadium el 26 de enero de 2025 en Kansas City, Misuri. 

AFP/David Eulitt/Vía Getty Images
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Taylor Swift hizo una inesperada aparición sobre el escenario del concierto Tight Ends and Friends, el cual forma parte del evento Tight End University del que es parte su prometido, el jugador de fútbol americano Travis Kelce.

Aunque la intérprete había acompañado a Kelce, George Kittle y Greg Olsen en la ceremonia de apertura del campamento de entrenamiento anual, los asistentes quedaron impresionados cuando la estrella pop de 36 años dijo presente en el concierto de clausura Tight Ends & Friends.

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El evento también incluyó actuaciones sorpresa de Dan + Shay, Lainey Wilson y Chase Rice.

Aparición sorpresa

La presentación de Swift tuvo lugar al final del recital, cuando para concluir cantó Love Story con Wilson.

"La aparición de Swift el martes se produce un año después de que acompañara a Kelce en la noche inaugural de Tight End University en junio de 2025, marcando el debut de la pareja en la alfombra roja. Swift culminó esa aparición con una actuación sorpresa de Shake It Off en el concierto Tight Ends & Friends", reseñó People.

El ala cerrada de los San Francisco 49ers, George Kittle, quien también fue parte del evento, agradeció a Taylor su asistencia en medio de los preparativos de su boda. "Estamos muy agradecidos de que estén aquí".

Antes de la actuación sorpresa del 23 de junio, Swift y Kelce fueron fotografiados con Kittle, de 32 años, y Greg Olsen, de 41, en una fiesta previa a la temporada 2026 de Tight End University.

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