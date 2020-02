Cristina Jiménez: "Las mujeres tenemos que ayudarnos a crecer"

“Durante años y mientras trabajaba tomé todos los cursos y certificaciones necesarias para crecer profesionalmente. Me hice experta en área de Control de Calidad, y tras ver mi deseo de aprender el hospital me fue dando más responsabilidades. Ellos invirtieron en mi educación y vieron en mí la capacidad de liderar. Eso se los voy a agradecer por siempre”, agregó Jiménez, quien también obtuvo un máster en la Universidad de Miami, en Administración de Empresas y Cuidados de Salud.

No hay metas imposibles

Con tres años como directora ejecutiva del Coral Gables Hospital, Cristina Jiménez ha celebrado grandes triunfos junto a la institución. Uno de ellos es el Programa de Ortopedia, en el que han obtenido importantes acreditaciones, entre ellas la avanzada, que los posiciona como el primer hospital en Miami-Dade County con este tipo de certificación.

“Nuestra satisfacción más grande es ver el progreso de los pacientes. Por otra parte, estamos muy contentos con los resultados del Programa Robótico, que cuenta con especialidades en ginecología, medicina general y urología, donde hacemos hasta 70 robots al mes”, resaltó Jiménez, quien recientemente acaba de inaugurar una Sala de Emergencias en pleno corazón de Westchester, que es una extensión del hospital.

“Ya son 35 años en este centro médico, es mi segunda casa”, aseguró Jiménez, quien también afirmó que lo que más la inspira es poder demostrar a sus colegas que siempre se pueden cumplir los sueños con trabajo constante, preparación y entrega.

“Yo tenía confianza en mí, pero el hospital siempre me dio la oportunidad de escalar y eso es fundamental en cualquier empresa. Es un honor estar aquí porque me he formado en esta institución, conozco su historia y a su equipo médico de toda la vida. Para los empleados es muy inspirador ver, a través de mi trayectoria, a una persona que empezó desde abajo llegar a esta posición que actualmente ocupo. Eso los impulsa y estimula a seguir creciendo”, añadió.

Su misión

Convencida de que las mujeres tienen que apoyarse entre ellas, Cristina Jiménez afirma que sus antecesoras en posiciones administrativas fueron fundamentales dándole las primeras oportunidades en posiciones de liderazgo.

“A mí, otras mujeres me enseñaron y me guiaron, y eso es lo que yo trato de hacer: darle la oportunidad a otras mujeres para que asuman posiciones administrativas también. Lo hago porque tener un respaldo y contar con alguien que crea en uno es fundamental para convertirse en un líder”, dijo la ejecutiva, quien siente que sus raíces latinas han sido el motor de su vocación de servicio a la comunidad.

“Mi abuelo era anestesista en Cuba, y mi padre estaba estudiando Medicina, pero no pudo terminar su carrera cuando llegó a Miami. Ellos fueron quienes me impulsaron a ser voluntaria en el Mount Sinai Hospital cuando era muy joven, y ahí surgió mi amor por el campo de la salud”, finalizó.