Critican a Rashel Díaz por bailar y ser cristiana

"¿Por qué bailas Rashel si eres cristiana?. Esa pregunta me la hacen todo el tiempo... hay quienes me atacan, me dicen horrores y me ponen una cantidad de mensajes. Lo primero que les digo es que ninguno de esos comentarios me hacen daño ni me afectan", expresó Rashel Díaz en la red social.

"Toda la vida he amado bailar, bailo desde que tengo 6 años, la música la llevo en la sangre, el baile siempre ha formado parte de mi esencia", agregó la cubana.

Asimismo, Rashel Díaz explicó que es más selectiva al momento de escoger las canciones que desea escuchar, pues como cristiana considera que las letras de los temas toman un significado más allá del disfrute.

"Cuando hicimos el cumpleaños de mi esposo, él ama la salsa, yo quería una orquesta que tuviera salsa, y dentro de la orquesta yo le escribí canciones que a él le gustaban, que ninguna decían malas palabras ni hablaran mal de la mujer, ninguna decía nada que fuese en contra de Dios. Hasta ahí Dios estuvo bien y nunca me mostró nada distinto", dijo la conductora de 49 años.

Embed

FUENTE: REDACCIÓN